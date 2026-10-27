De acuerdo a las recomendaciones de la UF/IFAS Extension de la Universidad de Florida, para la limpieza regular de alfombra es recomendable ventilar bien la casa.

La recomendación de limpiar las alfombras en un día soleado y con las ventanas abiertas aparece en una publicación de UF/IFAS Extension, el servicio de extensión de la Universidad de Florida.

El texto es la guía FCS3149, titulada “Hazardous Household Substances: Alternatives That Are Relatively Free of Toxic Effects” (sustancias domésticas peligrosas: alternativas relativamente libres de efectos tóxicos).

Por qué recomiedan limpiar las alfombras en un día soleado

Este método de limpiar las alfombras durante un día de sol y con las ventanas abiertas es recomendado, según el documento, para acelerar el secado. Según UF/IFAS Extension, limpiar las alfombras con sol y las ventanas abiertas ayuda a que se sequen más rápido, un punto clave porque el documento advierte que, si la alfombra queda empapada, puede enmohecerse.

Por eso la publicación combina tres cuidados:

elegir un día con sol

ventilar el espacio abriendo ventanas

no mojar de más la alfombra.

En los climas cálidos y húmedos, además, pide revisar la humedad relativa dentro de la casa antes de abrir las ventanas. Esto se debe a que de lo contrario, la alfombra puede enmohecerse, advierte la guía.

La publicación añade la precaución respecto a los climas cálidos y húmedos: al momento de abrir las ventanas vigilar la humedad relativa dentro de la casa, que nunca debería superar entre 50 y 60 % por el riesgo de que aparezca moho. El mismo apartado sugiere abrir la ventana, usar un extractor o ambos, y recurrir al aire acondicionado para quitar humedad y reducir olores.

La guiá de sustancias domésticas peligrosas: alternativas relativamente libres de efectos tóxicos recomienda limpiar las alfombras en días de sol y con las ventanas abiertas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otras medidas incluye la guía?

La recomendación forma parte de una lista de hábitos para reducir la necesidad de limpieza, entre los que figuran:

limpiar los derrames de inmediato;

poner tapetes en todas las entradas exteriores de la casa;

barrer o pasar la aspiradora con frecuencia, sobre todo en los pisos que pueden rayarse u opacarse por la tierra.

La guía también indica probar cualquier limpiador primero en una zona poco visible, para descartar cambios de color.

Cómo limpiar la alfombra con una mezcla casera

Para el lavado, el documento describe una espuma: mezclar media taza de detergente líquido suave para trastes con una pinta (unos 470 ml) de agua hirviendo, dejar enfriar y batir con batidora eléctrica hasta que espese. Se aplica con una esponja húmeda en secciones de 4 por 4 pies (alrededor de 1.2 metros por lado), se retira con un paño limpio y se enjuaga con una taza de vinagre blanco en un galón (unos 3.8 litros) de agua tibia. Se usa la menor cantidad posible de líquido y se presiona, sin tallar.