En esta noticia Unifin: los cambios en la dirección tras la crisis financiera

Unifin Financiera, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome) que atravesó un concurso mercantil tras incumplir sus obligaciones financieras, anunció la salida de Sergio Manuel Cancino Rodríguez como director de Finanzas, efectiva desde el 23 de octubre de 2026.

La compañía informó que aceptó la renuncia de Cancino por razones personales, sin ofrecer más detalles sobre su salida. En su lugar, nombró a Guillermo Vizuet Gámez, quien se incorporó a Unifin en septiembre de 2025 y desde entonces ocupó puestos directivos en las áreas de Tesorería y Contraloría.

El cambio ocurre mientras Unifin busca fortalecer su administración financiera y su gobierno corporativo, después de una crisis de liquidez que derivó en la suspensión de pagos a acreedores, la interrupción de la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y un proceso de reestructura bajo concurso mercantil.

“El proceso de transición de Guillermo a la función de Director de Finanzas ha sido supervisado por el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la compañía”, señaló Unifin en el comunicado enviado al público inversionista.

La empresa agregó que el relevo forma parte de su estrategia para robustecer las funciones de administración, finanzas y gobierno corporativo.

Unifin: los cambios en la dirección tras la crisis financiera

La salida de Cancino no es el primer movimiento relevante en la cúpula directiva de Unifin desde que la Sofome enfrentó sus problemas de liquidez y deuda. La crisis financiera provocó cambios en la presidencia del Consejo de Administración y en la Dirección General, además de una reconfiguración de su estructura corporativa.

En julio de 2024, Rodrigo Lebois Mateos, fundador de Unifin, dejó la presidencia del Consejo de Administración. En su lugar fue nombrado Eugene Irving Davis, especialista en reestructuraciones empresariales. Durante ese proceso también se registraron las salidas de Sergio José Camacho y Rodrigo Balli del Consejo.

Posteriormente, Unifin inició la búsqueda de un nuevo director general tras la salida de Sergio Camacho, quien había encabezado las operaciones de la financiera durante seis años. Davis asumió de manera interina las funciones de director ejecutivo, mientras Camacho permaneció como asesor ad hoc de la compañía.