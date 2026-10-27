La reforma, conocida como Ley Silla, modificó distintas disposiciones laborales para establecer reglas relacionadas con el descanso y la posibilidad de sentarse.

La Ley Federal del Trabajo establece entre las obligaciones de las personas empleadoras proporcionar un número suficiente de asientos o sillas con respaldo en determinados centros de trabajo. Esta disposición fue incorporada mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de diciembre de 2024.

La reforma, conocida como Ley Silla, modificó distintas disposiciones laborales para establecer reglas relacionadas con el descanso y la posibilidad de sentarse durante la jornada, especialmente en actividades que requieren permanecer de pie durante períodos prolongados.

Qué dice el artículo 132 sobre las sillas con respaldo

La fracción V del artículo 132 establece que las personas empleadoras deben proveer asientos o sillas con respaldo a disposición de las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos.

Estos asientos deben estar disponibles para la ejecución de las funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. Cuando se utilicen para los descansos, deben ubicarse en áreas específicas que sean designadas para ese fin dentro de las instalaciones del lugar de trabajo.

La misma disposición establece que esta regla también se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo.

Por lo tanto, la norma no establece que cada trabajador deba contar necesariamente con una silla individual, sino que exige un número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de las personas trabajadoras comprendidas por la legislación.

La ley también prohíbe impedir que los trabajadores se sienten

La reforma incorporó la fracción XVII Bis al artículo 133, que prohíbe a las personas empleadoras obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada laboral y también impedirles que tomen asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones.

Además, el artículo 423, fracción V, establece que el reglamento interior de trabajo debe incluir las normas relacionadas con el uso de los asientos o sillas con respaldo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 132, fracción V.

La fracción V del artículo 132 establece que las personas empleadoras deben proveer asientos o sillas con respaldo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas disposiciones buscan que el derecho al descanso y al cambio de postura forme parte de las reglas internas de los centros de trabajo alcanzados por la reforma.

Cuándo comenzó a aplicarse la Ley Silla

El decreto fue publicado el 19 de diciembre de 2024, pero su entrada en vigor quedó establecida para 180 días naturales después de su publicación. El plazo se cumplió el 17 de junio de 2025.

El decreto también otorgó un plazo adicional para que los empleadores realizaran las adecuaciones correspondientes a sus reglamentos y normas internas. Ese período concluyó en diciembre de 2025.

Estas disposiciones tienen como objetivo prevenir riesgos derivados de la postura de pie prolongada y contemplan medidas como la adecuación de las estaciones de trabajo, la incorporación de asientos con respaldo cuando corresponda y la posibilidad de realizar cambios de postura durante la jornada.

Desde el 15 de diciembre de 2025, una vez concluido el período de adecuación previsto por la reforma, las obligaciones establecidas por la Ley Silla resultan exigibles en los centros de trabajo comprendidos por la normativa.