Un salón de clases con bancos y sillas vacíos frente a un pizarrón verde y una pantalla de proyección.

Los estudiantes de educación básica en México tendrán dos días de descanso escolar entre finales de octubre y principios de noviembre. De esta manera, junto con el fin de semana, conformarán un megapuente escolar de cuatro días por el Día de Muertos 2026.

Precisamente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que no habrá clases el viernes 30 de octubre ni el lunes 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027. La suspensión aplicará para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Por qué no habrá clases el viernes 30 de octubre?

El viernes 30 de octubre de 2026 no habrá clases debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), contemplada en el calendario de la SEP. Estas reuniones permiten que docentes y directivos revisen los avances educativos, identifiquen necesidades de aprendizaje y definan estrategias para mejorar el funcionamiento de los planteles.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 publicado por la Secretaría de Educación Pública, la sesión del 30 de octubre forma parte de las ocho reuniones ordinarias previstas para el ciclo lectivo.

Aunque los alumnos tendrán el día libre, los maestros y directivos deberán participar en las actividades correspondientes al CTE.

Tres estudiantes uniformados caminando de espaldas con sus mochilas escolares. Gobierno de México

¿Por qué tampoco habrá clases el lunes 2 de noviembre?

El lunes 2 de noviembre está contemplado como día de suspensión de labores docentes en el calendario escolar oficial, en coincidencia con las celebraciones del Día de Muertos en México.

Esta tradición se conmemora principalmente el 1 y 2 de noviembre, fechas vinculadas con el recuerdo de los seres queridos fallecidos. Las familias suelen colocar ofrendas, decorar altares con flores de cempasúchil, encender veladoras y visitar los cementerios.

Según el calendario de la SEP y el acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, la suspensión del lunes 2 de noviembre forma parte de las fechas previstas para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuántos días durará el megapuente escolar de noviembre?

El descanso para los estudiantes de educación básica abarcará cuatro días consecutivos, debido a la combinación de las suspensiones escolares y el fin de semana.

Las fechas quedan de la siguiente manera:

Jueves 29 de octubre: último día de clases antes del megapuente.

Viernes 30 de octubre : suspensión de clases por el Consejo Técnico Escolar.

Sábado 31 de octubre : descanso habitual de fin de semana.

Domingo 1 de noviembre : descanso habitual y celebración del Día de Todos los Santos.

Lunes 2 de noviembre : suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

Martes 3 de noviembre: regreso a clases.

Próximos días sin clases para México

Tras el megapuente por el CTE del 30 de octubre y el feriado del 2 de noviembre, el calendario de la SEP especifica otras jornadas en donde los alumnos no tendrán clases:

Fechas clave y feriados oficiales (suspensión de labores)

16 de septiembre de 2026: Aniversario de la Independencia de México

2 de noviembre de 2026: Día de Muertos

16 de noviembre de 2026: Conmemoración de la Revolución Mexicana (en puente)

25 de diciembre de 2026: Navidad

1 de enero de 2027: Año Nuevo

6 de enero de 2027: Día de Reyes

1 de febrero de 2027: Día de la Constitución (en puente)

15 de marzo de 2027: Natalicio de Benito Juárez (en puente)

5 de mayo de 2027: Batalla de Puebla.

Períodos de vacaciones y receso escolar

Vacaciones de invierno: del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 (reanudando clases el 7 de enero tras el Día de Reyes).

Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Consejos Técnicos Escolares (CTE) - Viernes sin clases