Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios que habitaron hace unos 65 millones de años en el actual estado de Michoacán. El hallazgo se produjo en la comunidad de San Juan de los Plátanos, en el municipio de Apatzingán, luego de que habitantes de la zona alertaran sobre la presencia de huellas de “animales gigantes”.

Las pisadas corresponden a dinosaurios carnívoros y herbívoros, de diferentes tamaños. Los especialistas comenzaron las tareas de documentación y registro del sitio, por lo que el número de huellas podría aumentar a medida que avance la investigación.

Hallaron al menos 50 huellas de dinosaurios en Michoacán

Las huellas fueron localizadas en el cauce de un arroyo, sobre una plataforma de roca sedimentaria ubicada en el borde del río. Hasta ahora, los registros abarcan una superficie aproximada de 40 metros cuadrados, aunque el yacimiento podría extenderse varios metros más.

Las icnitas, nombre que reciben las huellas fósiles, tienen diferentes tamaños. Según el INAH, presentan:

Entre 12 y 48 centímetros de longitud.

Hasta 30 centímetros de anchura.

Marcas de dinosaurios de distintas especies y tamaños.

El investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, determinó que se trata de pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros.

Qué dinosaurios dejaron las huellas hace 65 millones de años

Por la forma, el tamaño, el número de dedos y la profundidad de las pisadas, los especialistas atribuyeron de manera preliminar las huellas a tres familias de dinosaurios.

Una de ellas corresponde a terópodos carnívoros de gran tamaño, que pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura. El INAH señaló que, por sus características, podrían pertenecer a los tiranosáuridos, cuya huella presenta tres dedos. La identificación todavía forma parte de los estudios paleontológicos.

El investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, determinó que se trata de pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros. EFE

También se identificaron huellas similares a las de raptores, correspondientes a dinosaurios más pequeños, de hasta dos metros de altura, y otras asociadas con dinosaurios herbívoros del tipo pico de pato o hadrosáuridos, que pudieron alcanzar hasta cuatro metros.

Las especies habitaron la región durante el Cretácico tardío, cuando el área habría contado con cuerpos de agua a los que los animales se acercaban para alimentarse.

El INAH estudia el sitio y espera encontrar más huellas

Los trabajos de documentación comenzaron el 21 de octubre de 2026 y todavía quedan sectores por revisar. Los especialistas también tomaron muestras de la roca para analizarlas y realizan estudios de fotogrametría y registros en moldes.

El objetivo es determinar con mayor precisión qué especies dejaron las huellas y cómo se desplazaban. De acuerdo con el INAH, la variedad de pisadas puede aportar información sobre aspectos como la locomoción, la dirección de marcha, la convivencia entre especies, el comportamiento y la morfología de estos animales.

El instituto señaló que en México existen poco más de 30 sitios con icnitas de dinosaurios registrados, distribuidos en Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán. El punto localizado en Apatzingán sería el cuarto sitio de este tipo identificado en Michoacán.