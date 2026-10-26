Primer plano de una señal de tránsito vertical de fondo amarillo con una flecha negra hacia arriba y un triángulo rojo invertido al lado de una carretera pavimentada.

La señal de tránsito con una flecha y un triángulo invertido advierte a los conductores que se aproxima un punto donde deberán ceder el paso. En México, este aviso preventivo se identifica como SP-31A y forma parte de los dispositivos de señalización vial que permiten anticipar restricciones en el camino.

En México, este aviso forma parte de la señalización preventiva contemplada en el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Para interpretarla correctamente, es importante distinguirla de la señal reglamentaria que aparece más adelante.

¿Qué significa la señal SP-31A en México?

La señal SP-31A, conocida como “Ceda el paso próximo”, indica que los automovilistas encontrarán más adelante una señal que les obliga a dar prioridad al tránsito que corresponda. Su diseño preventivo combina un fondo amarillo, una flecha negra que apunta hacia arriba y un triángulo invertido que representa la señal de CEDA EL PASO.

El manual contempla esta advertencia dentro de la categoría SP-31, denominada “Alto o ceda el paso próximo”. Se utiliza para anunciar una señal restrictiva que no puede distinguirse desde una distancia suficiente para que los conductores reduzcan la velocidad y se preparen para detenerse. También está prevista para lugares donde no existe un semáforo que controle el flujo de peatones y vehículos.

Un joven camina por un paso de cebra en una calle urbana mientras un automóvil gris se aproxima y una señal de tránsito se alza al fondo. Magnific

¿Qué deben hacer los conductores cuando la encuentran?

Al ver esta señal de tránsito, los conductores deben anticiparse a la intersección y prepararse para ceder el paso. No significa que tengan que detenerse inmediatamente junto al aviso preventivo, sino que deben ajustar su conducción para llegar en condiciones de cumplir la indicación posterior.

Las principales recomendaciones son:

Reducir la velocidad: evitar aproximarse a la intersección demasiado rápido. Observar el entorno: identificar los vehículos que circulan por la vía con prioridad. Ceder el paso: permitir que avance el tránsito correspondiente antes de incorporarse o cruzar. Detenerse si es necesario: esperar hasta que la maniobra pueda realizarse de manera segura.

Estas indicaciones se relacionan con la función preventiva descrita en el manual oficial de la SICT, cuyo objetivo es advertir con anticipación sobre restricciones en la circulación.

¿Cuál es la diferencia entre la señal preventiva y CEDA EL PASO?

Aunque ambas señales están relacionadas, no cumplen exactamente la misma función. La SP-31A advierte que la señal de CEDA EL PASO está próxima, mientras que la señal reglamentaria indica directamente que el conductor debe dar prioridad al tránsito correspondiente.