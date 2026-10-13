La oferta de Workaway permite vivir en un refugio de perros en las afueras de Cancún, México.

Existe la oportunidad de vivir en Cancún, México, a cambio de ayudar a perros rescatados. Justamente, una organización sin fines de lucro busca voluntarios y ofrece alojamiento gratis en un refugio rodeado de naturaleza.

La propuesta está publicada en el sitio Workaway, una plataforma de intercambio que conecta viajeros con anfitriones que necesitan ayuda. De esta manera, los participantes deberán colaborar con el cuidado diario de los animales, la limpieza de las instalaciones y otras tareas del refugio. La iniciativa apunta a personas interesadas en el bienestar animal, dispuestas a colaborar y compartir la rutina del equipo.

¿Qué ofrece la organización a los voluntarios en Cancún?

Según la publicación de Workaway, el refugio ofrece alojamiento gratuito en un departamento ubicado dentro de las instalaciones. El espacio cuenta con habitación privada o compartida, cocina, heladera, baño con agua caliente, ventiladores, conexión wifi y lavarropas.

La organización desarrolla tareas de rescate, rehabilitación y búsqueda de hogares para animales abandonados. También organiza campañas de esterilización y trabaja con perros callejeros y de comunidades cercanas.

La estadía permite conocer el funcionamiento de un refugio y aprender sobre bienestar animal. Sin embargo, la comida no está incluida habitualmente , aunque el equipo puede facilitar una comida sencilla mientras organiza la compra de alimentos para preparar en la cocina compartida.

Los participantes también pueden colaborar en campañas de esterilización y en la rehabilitación de perros rescatados. Workaway

¿Qué tareas deben realizar quienes quieran cuidar perros?

Los voluntarios deben colaborar con las necesidades cotidianas del refugio. La publicación aclara que no existe una jornada típica y que la limpieza ocupa una parte importante del trabajo.

Entre las principales actividades se encuentran:

Alimentar a perros y cachorros

Limpiar caniles y espacios exteriores

Bañar, cepillar y cortar las uñas de los animales

Ayudar a entrenar a los perros para caminar con correa

Administrar medicamentos o colaborar con cuidados básicos, siguiendo las indicaciones del equipo

Organizar materiales, lavar ropa y mantener las instalaciones

Recibir visitantes, mostrar el refugio y tomar fotografías o videos

Durante las campañas de esterilización, también pueden ayudar a trasladar animales, completar registros y colaborar con su recuperación.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

La oferta establece una edad mínima de 27 años y prioriza las estadías prolongadas. El refugio no acepta solicitudes para períodos inferiores a dos semanas y puede alojar hasta dos voluntarios.

El equipo habla español e inglés, además de otros idiomas. No obstante, los interesados deben tener en cuenta que se trata de un refugio en funcionamiento, no de un alojamiento turístico, y que algunas jornadas pueden ser exigentes.

¿Dónde está el refugio y qué gastos deben cubrir?

El proyecto se encuentra en una zona selvática en las afueras de Cancún. Para llegar a comercios, playas, cenotes y otros puntos turísticos, es necesario utilizar transporte, ya que no se puede ir caminando hasta las tiendas.

Los voluntarios deben contemplar los gastos de comida, traslados y viaje. Además, el refugio establece un horario de cierre: las puertas permanecen cerradas entre las 19 y las 7 por motivos de seguridad.

¿Cómo postularse para vivir en Cancún con alojamiento gratis?

La convocatoria de Workaway dispone la chance de postularse de forma online. Para inscribirse, solo deben seguir estos pasos: