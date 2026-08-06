El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza en la construcción de una nueva infraestructura vial en Cancún que permitirá conectar la zona urbana con la principal zona turística del destino, además de mejorar la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el proyecto registra un avance del 33% y forma parte de las obras estratégicas para fortalecer la conectividad de Quintana Roo, impulsar el turismo y reducir los tiempos de traslado de habitantes y visitantes.

Distribuidor Vial Kukulcán y el puente Nichupté. Gobierno de México

“La obra, de 1.92 kilómetros de longitud, registra un avance de 33 por ciento, generará 2 mil 890 empleos y contará con una inversión de 484 millones de pesos”, informó la SICT.

Así será el megapuente que conectará Cancún con la Zona Hotelera

La nueva infraestructura corresponde al Distribuidor Vial Kukulcán, una obra de 1.92 kilómetros de longitud que enlazará de forma directa la zona urbana de Cancún con el Puente Vehicular Nichupté, facilitando el acceso hacia la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional.

Según la dependencia federal, el proyecto traerá beneficios directos para 1 millón 320 mil habitantes, además de mejorar la experiencia de movilidad para los 10 millones de turistas que visitan Cancún cada año.

La SICT destacó que el objetivo es optimizar el tránsito en una de las zonas con mayor flujo vehicular del país.

“Este paso superior está diseñado para conectar de forma directa la zona urbana con el Puente Vehicular Nichupté y mejorar el flujo hacia la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional de Cancún.”

Puente Vehicular Nichupté y mejorar el flujo hacia la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Gobierno de México

Entre las principales características de la obra destacan:

Inversión: 484 millones de pesos.

Longitud: 1.92 kilómetros.

Avance actual: 33%.

Empleos generados: 2,890.

Beneficiarios: 1.32 millones de habitantes.

Impacto turístico: favorecerá la movilidad de aproximadamente 10 millones de visitantes al año.

La SICT avanze la consturcción del megapuente y así se realiza la obra pública

La SICT informó que las labores se concentran en la construcción de la estructura principal del distribuidor vial para cumplir con el calendario previsto.

Levantamiento de columnas.

Cimentación asfáltica.

Compactación del terreno.

Construcción de pilas y zapatas.

Colocación de acero de refuerzo.

Obras subterráneas de agua potable y drenaje.

Estas acciones forman parte de la infraestructura necesaria para garantizar la operación del distribuidor vial y su integración con el resto de la red carretera de Cancún.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México

¿Cuándo terminará la obra del Puente Vehicular Nichupté?

Los trabajos comenzaron en abril de 2026 y, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la conclusión está programada para finales de octubre de 2026.

La dependencia señaló que esta infraestructura complementará al Puente Vehicular Nichupté, inaugurado recientemente, para fortalecer la conectividad del principal destino turístico de Quintana Roo.

“Con este Distribuidor Vial Kukulcán y el puente Nichupté, recientemente inaugurado, se impulsa la economía y el turismo en Quintana Roo.”

Finalmente, la SICT aseguró que este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de México para modernizar la infraestructura carretera del país.

“La SICT refrenda su compromiso con la construcción de puentes y distribuidores viales que representa un avance significativo en la consolidación de una infraestructura vial moderna y sostenible.”