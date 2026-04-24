El ritmo de vida actual impulsa el consumo de sopas instantáneas por su rapidez y bajo costo, pero un Estudio de Calidad de la Profeco advierte sobre su escaso aporte nutrimental. Estos productos están elaborados principalmente con harina de trigo, sazonadores, salsas y extractos cárnicos, pero su contenido de vegetales es mínimo. Las sopas instantáneas utilizan potenciadores de sabor como el glutamato monosódico, que hace a la lengua más receptiva a sabores salados y fuertes. Una de las mayores preocupaciones señaladas en el informe de la Profeco es el uso de envases de unicel en marcas muy comerciales. Al calentar estos recipientes en el microondas, se liberan sustancias que representan un riesgo para la salud del consumidor. Asimismo, el unicel es un material altamente contaminante que tarda muchos años en degradarse, afectando gravemente al medio ambiente. Nutricionalmente, estas sopas aportan principalmente agua, carbohidratos, grasas y altos niveles de sodio provenientes de la sal adicionada y otros ingredientes. El análisis de 33 marcas reveló que muchas de ellas no contienen ingredientes reales como pollo o res, sino únicamente saborizantes artificiales, lo que confunde al consumidor sobre lo que realmente está ingiriendo. El estudio de la Profeco detectó múltiples irregularidades en el etiquetado y contenido de marcas reconocidas. Varios productos presentan información incompleta o engañosa, como declarar ingredientes que solo están presentes en cantidades mínimas o utilizar publicidad que no corresponde a la realidad del contenido nutrimental. El incumplimiento principal radica en la falta de declaración nutrimental sobre el producto ya preparado o el uso de instrucciones de preparación exclusivamente en idiomas distintos al español. A continuación, se detallan las marcas que recibieron el sello de “No Cumple”: Ante los hallazgos, la Profeco enfatiza que el consumidor debe decidir si consume estos productos tras conocer su verdadero contenido. Se recomienda revisar siempre los sellos de advertencia frontales, especialmente los de exceso de sodio y grasas saturadas, y evitar calentar envases de unicel en microondas. Como alternativa saludable, se sugiere retomar la preparación de sopas caseras. A diferencia de las versiones instantáneas, una sopa hecha en casa con vegetales frescos, legumbres y otros ingredientes naturales garantiza un aporte nutricional real y evita el consumo de químicos potenciadores de sabor y niveles excesivos de sal.