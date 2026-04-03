La papaya reina en México por su dulzura y textura inigualable. Según la Revista del Consumidor, el clima nacional permite disfrutarla siempre, siendo la opción ideal, fresca y saludable para desayunar. Oaxaca, Colima y Chiapas lideran la producción de esta joya tropical, la papaya. Con más de un millón de toneladas anuales, estas regiones impulsan a México al tercer puesto mundial, garantizando calidad en cada cosecha. Cada mexicano consume siete kilos anuales de este manjar exótico. Con un precio cercano a los treinta y nueve pesos, Profeco confirma que es un alimento accesible, nutritivo y esencial en nuestra mesa. Además de su atractivo económico y su disponibilidad, la papaya es reconocida por su alto contenido de agua, fibra, y vitaminas A, C y E. La papaya fresca contiene también antioxidantes como el licopeno, “asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiacas”, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por eso, incluirla en el desayuno -por ejemplo, en cuadritos frescos- es una excelente forma de cuidar la salud desde temprano. Comer papaya en ayunas, especialmente en trozos frescos, favorece la digestión y el bienestar general. Estos son los beneficios más destacados según Profeco y la Secretaría de Agricultura. Incorporarla en tu desayuno diario es una forma sencilla de aprovechar su riqueza en fibra y antioxidantes sin gastar demasiado. Control de la diabetes: una papaya pequeña aporta unos 3 gramos de fibra, lo que ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Cuidado del corazón: su combinación de potasio, fibra y vitaminas contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mejor digestión: contiene papaína, una enzima que favorece la digestión y previene el estreñimiento. Prevención del asma: su alto contenido de betacaroteno reduce el riesgo de padecer asma. Protección ocular: la zeaxantina presente en su pulpa filtra los rayos dañinos y previene la degeneración macular. Las semillas de papaya también tienen propiedades interesantes. En la cocina, se utilizan como aderezo o condimento por su sabor ligeramente picante, y son fuente natural de antioxidantes y ácidos grasos. Consumidas con moderación, pueden ayudar a mejorar la digestión y apoyar la salud intestinal. Se recomienda secarlas, molerlas y añadir una pizca a batidos o jugos matutinos para aprovechar sus beneficios sin alterar el sabor del desayuno.