El caldo de huesos es un concentrado tradicional que resulta de la cocción prolongada de piezas óseas de animales como el ganado, los pollos o el cerdo, en una mezcla de agua y vinagre. Este método artesanal logra extraer el colágeno, una proteína estructural indispensable que sostiene y da elasticidad a nuestra piel, tendones, huesos y ligamentos. Hoy en día, se valora su consumo frecuente de caldo de hueso como un aliado natural para reforzar el sistema óseo y mitigar el desgaste articular propio del paso del tiempo. Con el fin de acercar este “superalimento” a todos los hogares, la Profeco ha difundido una guía práctica y accesible que rescata el valor de esta preparación milenaria. Este elixir, que durante décadas fue el secreto mejor guardado en las cocinas de nuestras abuelas, vive un auge global gracias a su densidad nutricional. Ya sea por salud o por belleza, la ciencia actual parece darle la razón a la tradición: una taza de este caldo es, literalmente, bienestar líquido. El colágeno es el componente principal de los tejidos conectivos que conforman gran parte de nuestro organismo, como piel, huesos, tendones y ligamentos. Actúa como una especie de “pegamento” que mantiene unidos estos tejidos conectivos, proporcionándoles fuerza y elasticidad. Asimismo, forma parte del cartílago, que actúa como amortiguador en las articulaciones, protegiéndolas del degaste. El colágeno es una proteína clave que se encuentra predominantemente en los tejidos conectivos de los animales, por lo que está presente en productos como carnes y caldos de huesos. El colágeno se descompone durante la cocción prolongada de los huesos, generando gelatina. La cantidad y calidad de colágeno en estos productos dependen del tipo de huesos utilizados, el tiempo de cocción y el proceso de preparación. Además de los productos animales, ciertos vegetales también juegan un papel crucial en la producción de colágeno en el cuerpo. Estos vegetales proporcionan nutrientes esenciales, como vitamina C, que es fundamental para la síntesis de colágeno. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una receta de caldo de huesos en la edición de agosto de la Revista del Consumidor. Esta receta es sencilla y económica. Ingredientes Preparación Si quieres realizar esta receta, solo deberás seguir los siguientes pasos: Pon la carne en una olla con 3 litros de agua. Añade laurel, cebolla, sal, pimientas y ajo. Deja cocer hasta que la carne este suave. Licua los chiles con jitomates, cilantro y agua.Retira, de la olla que contiene la carne y añade un poco más de agua, junto con perejil y eneldo. Tapa y deja hervir durante 10 minutos.Añade papas, zanahorias, col y salsa. Espera a que las verduras estén tiernas y agrega el arroz cocido.Sirve el caldo y acompáñalo con limón, cebolla picada, aguacate y tortillas. Hay preocupaciones sobre si el caldo de huesos puede contener metales tóxicos. Un estudio reciente descubrió que el caldo de huesos hecho de pollo tenía tres veces más plomo que el caldo hecho únicamente con carne. Sin embargo, la cantidad de plomo en una porción de caldo de huesos sigue siendo menos de la mitad del límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental para el agua potable.