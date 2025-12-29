El SMN alertó el ingreso de masa de aire polar en México

Este lunes 29 de diciembre, el frente frío número 24 marcará el cierre del año con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un notable descenso de temperaturas en gran parte del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema frontal -reforzado por una masa de aire polar- avanzará rápidamente a lo largo de la vertiente del golfo de México, generando precipitaciones muy fuertes a puntuales intensas, así como un evento de “Norte” severo en regiones costeras.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce los detalles del pronóstico oficial del SMN y evita problemas con los efectos del nuevo frente frío. Ten en cuenta las recomendaciones de las autoridades.

¿Cómo estará el clima hoy?

Para este lunes, las autoridades mexicanas prevén:

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 milímetros) en Veracruz (Huasteca Alta y Baja, Totonaca y Nautla), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 milímetros) en amplias zonas de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Chubascos con lluvias fuertes en Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y la península de Yucatán.

Intervalos de chubascos en Sonora, Coahuila, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en la Ciudad de México y otras entidades del centro-occidente.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de lluvia en Sonora y Coahuila, y de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango.

¿Dónde se localizan los vientos más fuertes?

El organismo meteorológico alertó que este lunes se registrará un evento de Norte muy fuerte, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. El oleaje podría alcanzar entre 2.5 y 3.5 metros de altura en estas zonas.

En cuanto a las temperaturas, durante la madrugada del martes se esperan heladas severas, con mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas del norte del país, y valores cercanos a 0 °C en regiones altas del centro y sur.

Riesgos del frente frío 24 en México

Las autoridades advierten que las lluvias intensas de este lunes podrían provocar incrementos en ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos, mientras que las rachas de viento representan riesgo por caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras.

Aunque el frente frío 24 comenzará a disiparse en el noroeste del país tras esta jornada, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.