Una fuerte tormenta se aproxima en el país: dónde lloverá hoy en el país.

El inicio de 2026 estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en gran parte del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, fuente oficial del Gobierno de México. Entre el 1 y el 4 de enero, diversos sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y temperaturas muy bajas.

El pronóstico extendido indica que los efectos más severos estarán asociados a lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, evento de “Norte” y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas, además de riesgos como deslaves, inundaciones y caída de árboles.

En este contexto, la llamada primera tormenta negra del 2026 impactará con mayor fuerza a los siguientes estados:

Baja California

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Para el jueves 1 y viernes 2 de enero, el SMN prevé lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, sur y sureste del país. En su informe señala que “se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Baja California”, así como chubascos y lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Estas precipitaciones podrían generar afectaciones importantes. El organismo advierte que “las lluvias fuertes y muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas”.

Vientos fuertes, evento de Norte y oleaje elevado

Entre el 1 y el 4 de enero continuará el evento de “Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El SMN indica que se esperan “vientos de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h” en Oaxaca y Chiapas, acompañados de oleaje de hasta 2 metros.

El SMN también informó que habrán rachas fuertes de viento que afectarán el noroeste y norte del país, con potencial para derribar árboles y anuncios publicitarios. El reporte subraya que estas condiciones se mantendrán de forma intermitente durante el fin de semana.

Frío extremo y posible caída de nieve

El ambiente frío a muy frío persistirá durante las madrugadas del 1 al 4 de enero. De acuerdo con el SMN, se esperan “temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas” en zonas serranas del norte y centro del país, además de valores cercanos a 0 °C en el Valle de México y regiones montañosas del sur.

En el noroeste, particularmente en Baja California, Sonora y Chihuahua, existe la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas altas. El organismo destaca que estas condiciones forman parte del sistema que marcará el arranque del año y que mantendrá en alerta a varias entidades del país.