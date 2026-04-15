Algo está cambiando en las gasolineras de México y los conductores lo van a notar desde afuera, antes de siquiera bajar el vidrio. Una medida que ya se aplicó en el pasado vuelve con más fuerza en medio de una suba en los precios del combustible. El objetivo que se ha propuesto la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es exponer a quienes cobran precios excesivos por combustible, y la señal no será discreta. Estará en lonas visibles colocadas en la fachada de cada estación infractora. Según adelantaron las autoridades, la estrategia se complementa con información digital disponible para cualquier usuario con celular. En esta misma línea, el procurador federal reconoció que siguen las negociaciones para estabilizar el precio del diésel, mientras la gasolina regular ya tiene un promedio nacional reportado y estaciones identificadas en ambos extremos del rango. El procurador Iván Escalante Ruiz anunció que la PROFECO colocará lonas con la leyenda “No cargues aquí, se vuelan la barda” en las gasolineras que cobren combustible a precios excesivos. La medida aplica para gasolina regular y diésel, y cubre todo el país salvo Baja California Sur y Quintana Roo, donde los precios responden a condiciones logísticas distintas. La apuesta es que esa lona funcione como señal: cerca de una estación señalada, debería haber otra con precios justos. Además, PROFECO actualizó su mapa virtual —disponible en alertas.gob.mx/estaciones/— para incluir también los precios del diésel, no solo los de gasolina regular. Según el informe Quién es Quién en los Combustibles —con datos del 31 de marzo al 6 de abril—, el precio más bajo de gasolina regular fue de $23.39 pesos por litro en la estación Servicio Leyes de Reforma, del grupo Pemex, en Iztapalapa, Ciudad de México. El más caro llegó a $24.99 pesos en Enerfénix Gasofar, en Querétaro. El precio promedio nacional al 10 de abril se ubicó en $23.69 pesos el litro. Para el diésel, las mesas de trabajo con el sector buscan cerrar un acuerdo que estabilice el precio en $28.00 pesos el litro en puntos de venta esta semana.