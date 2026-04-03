De cara al Mundial 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificó sus operativos de vigilancia en diferentes comercios vinculados al evento deportivo. Se trata del operativo “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social”, el cual garantizará el cumplimiento de la ley y la protección a los consumidores. Según informó el organismo, en lo que va del operativo ya se realizaron 189 verificaciones y 110 visitas de supervisión en negocios relacionados con la actividad turística y comercial que generará el Mundial. Además, se ofrecieron 1,143 asesorías a consumidores. Asimismo, se revisaron más de 21,000 productos en establecimientos como tiendas deportivas, de recuerdos, hoteles, restaurantes, bares, agencias de viajes, servicios de transporte, centros de apuestas y espacios turísticos, con el objetivo de garantizar que cumplan con la normativa vigente. Entre los aspectos supervisados destacan: Por su parte, la Profeco colocó más de 10,000 preciadores y más de 2,000 materiales informativos sobre derechos del consumidor en zonas de alta afluencia. El operativo de seguridad se lleva a cabo en ciudades sede y puntos clave del recorrido del trofeo, como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y se reforzará durante eventos oficiales como los Fan Fest. Dichas acciones estarán vigentes hasta el 19 de julio, periodo en el que Profeco invitó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales. La Copa del Mundo 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos. Durante ese periodo, la fase de grupos se desarrollará del 11 al 27 de junio. Posteriormente, se jugarán los dieciseisavos de final entre el 28 de junio y el 3 de julio, seguidos por los octavos de final del 4 al 7 de julio. Más adelante, los cuartos de final tendrán lugar del 9 al 11 de julio, las semifinales se celebrarán el 14 y 15 de julio, el partido por el tercer lugar será el 18 de julio y la final se disputará el 19 de julio.