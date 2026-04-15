En la apertura de mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.25 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.09%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.50%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. Startup que ayudó a Bodega Aurrerá a eficientar su tienda online es adquirida por Instacart La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 7.70%, es menor que la volatilidad anual del 8.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, impulsada por factores como el aumento en las exportaciones o la estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Startup que ayudó a Bodega Aurrerá a eficientar su tienda online es adquirida por Instacart Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Alza en el precio de la harina, la gota que derrama el vaso de los tortilleros