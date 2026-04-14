Mientras el mundo enfrenta la incertidumbre económica derivada de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, México optó por una estrategia interna para contener el impacto en los combustibles y proteger el consumo doméstico ante la volatilidad internacional. La Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina ha permitido mantener el litro de gasolina regular por debajo de los 24 pesos, en un contexto donde el encarecimiento del petróleo amenaza con elevar costos globales de energía. Desde la Secretaría de Hacienda sostienen que esta política exigida por Sheinbaum busca amortiguar los efectos externos en la economía familiar. “Protege a las finanzas de las familias mexicanas”, se destaca en el comunicado oficial del 13 de abril sobre combustibles. El Gobierno de México, en coordinación con empresarios gasolineros, ha mantenido activa una política de contención de precios basada en acuerdos voluntarios y estímulos fiscales, lo que ha permitido sostener niveles por debajo del umbral fijado. “La estrategia para estabilizar el precio de la gasolina regular… ha logrado mantener el precio de este energético por debajo de 24 pesos por litro”, informó la Secretaría de Hacienda, destacando su continuidad pese al aumento internacional del crudo. Como parte del reforzamiento de la estrategia, la Profeco implementó acciones de verificación para detectar abusos en estaciones de servicio: El procurador Iván Escalante explicó que estas acciones buscan orientar al consumidor: “Donde vean estas lonas seguramente cerca va a haber una estación en donde sí tengan precios justos”. De acuerdo con datos oficiales, el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.69 pesos por litro al 10 de abril, reflejando estabilidad frente a las presiones externas derivadas del conflicto en Medio Oriente. El informe “Quién es Quién en los Combustibles” evidenció diferencias regionales, con precios que oscilaron entre 23.39 y 24.99 pesos por litro, lo que refuerza la importancia del monitoreo constante en el país. En paralelo, el Gobierno mantiene negociaciones para contener el precio del diésel, reconociendo que las condiciones internacionales seguirán influyendo. “Reflejarán menores precios… conforme las condiciones operativas lo permitan”, señalaron autoridades hacendarias.