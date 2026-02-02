Con este esquema, el organismo ofrece importantes beneficios económicos para quienes decidan regularizar su situación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un nuevo programa que busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales en México. Se trata del Programa de Regularización Fiscal 2026, una iniciativa dirigida a personas físicas y morales que mantienen adeudos pendientes ante la autoridad tributaria.

Con este esquema, el organismo ofrece importantes beneficios económicos para quienes decidan regularizar su situación. El objetivo es incentivar el pago voluntario de impuestos y reducir la carga financiera que generan los recargos y sanciones acumuladas .

¿Qué es el Programa de Regularización Fiscal 2026 del SAT?

El Programa de Regularización Fiscal 2026 es una estrategia del SAT que permite a personas físicas y morales ponerse al corriente con sus adeudos fiscales bajo condiciones preferenciales. El principal beneficio es la reducción de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Con este esquema, el organismo ofrece importantes beneficios económicos para quienes decidan regularizar su situación.

Aplica a contribuciones omitidas y cargos derivados del incumplimiento, con el objetivo de facilitar el pago sin que los recargos sean una barrera. La medida forma parte de las acciones del gobierno federal para fortalecer la recaudación y promover una cultura de cumplimiento fiscal.

¿Quiénes pueden acceder y qué beneficios ofrece?

El programa está dirigido a personas físicas y morales con adeudos fiscales pendientes , incluidos impuestos federales y cargos derivados de procesos de cobro del SAT. El principal beneficio es la condonación de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, lo que reduce de forma significativa el monto a pagar.

Para acceder, los contribuyentes deben regularizar su situación dentro del periodo de vigencia del programa y seguir el procedimiento establecido por la autoridad fiscal, que promueve el cumplimiento voluntario de las obligaciones.

Cómo consultar el programa y regularizar tus adeudos fiscales

Ingresar al minisitio oficial del SAT dedicado al Programa de Regularización Fiscal 2026.

Revisar los requisitos y condiciones para confirmar si el adeudo fiscal es elegible.

Consultar el monto a regularizar y conocer las opciones disponibles para iniciar el trámite.

Completar el proceso de regularización siguiendo las indicaciones de la plataforma.

El SAT habilitó este portal para centralizar la información y facilitar el acceso a los beneficios del programa, con orientación clara para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.

La autoridad reiteró el llamado a aprovechar este esquema especial, que permite evitar problemas legales y cerrar el año fiscal con mayor tranquilidad financiera.