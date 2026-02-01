Con el año 2026 en transcurso, el Gobierno mantiene vigente una decisión positiva para la ciudadanía: un aumento del 13% en el salario mínimo, lo cual tendrá repercusiones en los programas sociales.

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ven acreditado en sus cuentas bancarias un incremento en sus ingresos debido a esta medida, por lo que se recomienda prestar atención.

Los adultos mayores perciben mensualmente un monto que se calcula en función del salario con el que se jubilaron y la modalidad bajo la cual lo hicieron. Con el aumento al salario mínimo, ha surgido la interrogante de si este ajuste afectará también a las pensiones.

Conozca los detalles de esta iniciativa y verifique el monto que recibirán los beneficiarios del organismo. Tenga en cuenta los requisitos necesarios para recibir el dinero.

Ya es oficial | El Gobierno dará aumento del 13% a todos los jubilados y pensionados del país que cumplan esta condición (foto: archivo).

Proyecciones del salario mínimo para 2026

Desde el 1 de enero de 2026, se ha implementado el nuevo salario mínimo:

Salario general diario: 315.04 pesos

Zona Libre de la Frontera Norte: 440.87 pesos diarios

Salario mínimo general mensual: 9,582.47 pesos

ZLFN: 13,409.80 pesos

¿Cuál es el incremento de la Pensión IMSS en 2026?

El IMSS ha confirmado el aumento en la asistencia económica, dado que el monto mensual se determina en función del salario pensionable, conocido también como Salario Base de Cotización (SBC). Este último se refiere al salario diario integrado con el que los trabajadores fueron registrados ante la institución.

Para aquellos que se encuentran pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, el salario pensionable se calcula a partir del promedio de los sueldos correspondientes a las últimas 250 semanas de cotización.

El director Zoé Robledo ha explicado recientemente que, como resultado del incremento del salario mínimo, el SBC también experimentará un aumento.

El IMSS ha confirmado el aumento en la asistencia económica, dado que el monto mensual se determina en función del salario pensionable, conocido también como Salario Base de Cotización. (Foto: Archivo).

Cronograma de Pagos de la Pensión IMSS para 2026

El organismo ha dado a conocer las fechas oficiales de depósito para el próximo año: