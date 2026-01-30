El inicio de 2026 llegó con subas en productos de uso diario y un panorama económico más ajustado.

La inflación en México arrancó el año con una aceleración que impacta de lleno en el bolsillo de los hogares. Durante la primera quincena de enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.77 % anual, un nivel superior al cierre de 2025 y cercano al límite superior del rango objetivo del Banco de México.

El dato confirma que el inicio de 2026 llegó con subas en productos y servicios de uso diario, en un escenario donde los precios siguen bajo presión y el panorama económico se vuelve más cuesta arriba en el corto plazo.

Inflación en México hoy: qué implica que el INPC llegue a 3.77 % en enero

El registro de 3.77 % anual muestra que la inflación volvió a acelerarse frente al cierre de 2025, cuando se ubicó en 3.69 %, y que el proceso de desaceleración perdió fuerza en el inicio de 2026. En términos quincenales, el INPC avanzó 0.31 % respecto a la segunda mitad de diciembre, confirmando subas de precios generalizadas en apenas 15 días.

A esto se suma que la inflación subyacente se mantuvo elevada, lo que indica que las presiones no se limitan a factores estacionales, sino que responden a dinámicas internas de la economía.

Qué productos subieron más de precio: cigarros, refrescos y alimentos presionan la inflación

Entre los mayores incrementos de la quincena destacaron los cigarros, con un aumento de más de 12 %, seguidos por los refrescos envasados, que encarecieron casi 4 %. Estos ajustes estuvieron vinculados, en parte, a la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicada a partir de enero.

Los alimentos frescos también tuvieron un impacto relevante. Productos como el limón y el jitomate registraron alzas significativas, lo que incidió directamente en el gasto cotidiano de las familias mexicanas.

Además, comer fuera de casa resultó más caro: los precios en loncherías, fondas y taquerías mostraron incrementos, sumando presión al consumo diario y reflejando cómo la inflación se traslada a servicios básicos.

Inflación por estados y precios a la baja: dónde se sintió más el aumento

El impacto de la inflación fue desigual entre los estados: Yucatán, Campeche y Quintana Roo registraron alzas por encima del promedio nacional, mientras que Durango, Baja California Sur y Querétaro mostraron bajas temporales en sus precios.

Aun así, la canasta de consumo mínimo volvió a encarecerse, anticipando más presión para los hogares en los próximos meses.