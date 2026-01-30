La administración de Donald Trump implementará un nuevo requisito obligatorio para ingresar legalmente a Estados Unidos. A partir del 1 de febrero de 2026, se exigirá la presentación del Real ID, con el objetivo de fortalecer los filtros de seguridad de los aeropuertos.

El ingreso legal a Estados Unidos será prohibido por el gobierno para los extranjeros que no presenten documentos obligatorios. Uno de estos requisitos es el Real ID, el cual será solicitado por las autoridades migratorias del país.

¿Qué implica la tarjeta REAL ID?

Se trata de una identificación estatal que cumple con estándares federales de seguridad establecidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aunque cada estado emite su propio diseño, todos deben seguir los mismos controles estrictos de verificación de identidad y residencia.

El documento migratorio se reconoce por la estrella blanca dentro de un círculo amarillo, un distintivo que puede variar ligeramente según el estado.

Su implementación estaba prevista para 2008, pero fue postergada en varias ocasiones por motivos técnicos y presupuestarios. Finalmente, en mayo de 2025 comenzó a exigirse en aeropuertos, inicialmente sin sanciones económicas.

¿Cuál es el proceso para obtener el Real ID?

El procedimiento debe llevarse a cabo en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) correspondiente a tu estado.

El mismo será exigido para los ciudadanos americanos que vuelen dentro del país y para las personas que necesiten ingresar a las instalaciones federales o nucleares.