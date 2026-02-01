El mes de enero ha concluido con una gran noticia para el sector poblacional de edad más avanzada: ya pueden acceder a los depósitos de la pensión de febrero.

El dinero que recibieron los adultos mayores en las últimas horas corresponde a la Pensión que entrega el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La entidad gubernamental ha transferido las sumas correspondientes a todos aquellos pensionados que se hayan retirado bajo el amparo del instituto. El ISSSTE, en este aspecto, mantiene actualizado el calendario de depósitos para este 2026 y, como acostumbra, ha realizado los depósitos a jubilados antes del inicio de mes.

Los jubilados que se encuentren amparados por un instituto gubernamental del país, ya cuentan con la posibilidad de acceder a su pensión. (Foto: Archivo)

¿Qué se necesita para cobrar la Pensión ISSSTE?

El trámite de la Pensión ISSSTE es una gestión que pueden iniciar los trabajadores al momento de retirarse de su vida laboral.

Para dar comienzo a este proceso, se deben presentar una serie de documentos y datos esenciales, tales como:

Identificación oficial vigente del derechohabiente (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cédula profesional). Original.

Estado de cuenta o contrato bancario vigente , a nombre del ex trabajador, en el que se visualice el número de cuenta y CLABE Interbancaria, ya que el primer pago de pensión y los subsecuentes realizaran mediante transferencia electrónica. Original y Copia. Si corresponde a la Institución Bancaria Banamex, será necesario copia del plástico por la parte de enfrente)

Opcional, último comprobante de pago del Trabajador (a) o constancia de percepciones deducciones de la última quincena que laboró es conveniente para corroborar la última percepción recibida, y el cálculo de su cuota sea la que corresponda. Copia.

¿Cómo iniciar el trámite de la Pensión ISSSTE de manera presencial?

Acude a la Jefatura de Departamento de Pensiones, o bien, a la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas (UAPE) de la Delegación Estatal o Regional más cercana a tu domicilio. Solicita tu Pensión por edad y tiempo de servicios. Presenta la documentación requerida. Al cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del ISSSTE, se te entregará el documento de “Concesión de pensión201D por Edad y Tiempo de Servicios y en 10 días hábiles recibirás en tu cuenta bancaria, el primer pago de tu pensión mediante dispersión electrónica.

¿Cómo es el trámite para solicitar la Pensión ISSSTE y recibir un ingreso mensual? (Foto: Archivo)

¿Quiénes cobrarán por adelantado el depósito de febrero?

Los adultos mayores que han recibido en enero el depósito de la pensión de febrero son todos aquellos amparados por el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En función del calendario de pagos difundido por el organismo de Gobierno, las transferencias correspondientes al segundo mes del año de han realizado durante el viernes 30 de enero, por lo que quienes busquen llevar a cabo un retiro de su dinero podrán hacerlo acercándose al banco en cuestión.