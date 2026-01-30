Metrobús CDMX anunció este jueves la llegada de los nuevos buses no articulados que harán parte de la nueva flota del sistema de transporte público en la ciudad que impactará en dos de sus líneas. “Bebé Metrobús a la vista”, con esta llamativa y peculiar frase, el Gobierno de la Ciudad de México presentó los nuevos coches.

Con esta renovación, el Metrobús busca mejorar la experiencia diaria de millones de usuarios. Los nuevos vehículos prometen viajes más cómodos, menor ruido y cero emisiones, consolidando al sistema como referente regional en movilidad sustentable y transporte público de alta capacidad.

Las autoridades del Metrobús de la Ciudad de México han presentado de manera oficial la nueva flota de autobuses que iniciará operaciones en esta red de transporte público. Descubre los nuevos “bebés del Metrobús”.

Metrobús se compromete con el transporte 100% eléctrico

Como parte de los compromisos ambientales de la ciudad, el pasado 20 de febrero se inauguró la Línea 3 del Metrobús, la cual se distingue por ser la primera línea de autobuses articulados 100% eléctricos en América Latina, según lo informado por el propio sistema de transporte.

Las autoridades enfatizaron que esta línea dispone de 60 unidades eléctricas de 18 metros de longitud. “Las personas usuarias disfrutarán de viajes más cómodos y libres de emisiones”, subrayó el Metrobús, destacando que los autobuses son silenciosos y no generan vibraciones.

Nada será diferente en el Metrobús: así son los recientes autobuses eléctricos que ya comenzaron a circular (foto: archivo).

Innovación tecnológica, capacidades y ventajas ambientales

Estas unidades eléctricas han sido concebidas de manera específica para satisfacer las exigencias del sistema Metrobús, con una capacidad para 160 usuarios y una autonomía que alcanza hasta 330 kilómetros por carga.

En términos ambientales, el Gobierno de la Ciudad de México indicó que, en 10 años de operación, estos autobuses evitarán la emisión de más de 57 mil toneladas de CO₂, además de disminuir contaminantes perjudiciales como NOx, CO y material particulado.

La Línea 4 y el cambio definitivo del diésel

En cumplimiento de los compromisos anunciados en diciembre de 2023, Metrobús ha puesto en funcionamiento 20 unidades eléctricas en la Línea 4, como parte de un total de 55 autobuses que reemplazarán a los vehículos a diésel que actualmente están en operación.

Estas nuevas unidades, con una longitud de 15 metros y piso bajo, proporcionan 30% más capacidad que los modelos anteriores. “Representan un cambio de paradigma en beneficio de los usuarios y del medio ambiente”, enfatizó Metrobús al confirmar que serán 100% eléctricas.