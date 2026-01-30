En la antesala del inicio del Mundial de Futbol 2026, expertos en economía comienzan a advertir sobre sus efectos colaterales en la economía mexicana. Si bien el torneo traerá inversión, turismo y mayor consumo, también generará presiones inflacionarias en sectores clave.

De acuerdo con analistas consultados por Bloomberg Línea, el impacto del Mundial no será suficiente para detonar un crecimiento económico robusto , pero sí provocará aumentos de precios en servicios, vivienda y consumo, especialmente en las ciudades sede.

Mundial 2026 y la inflación en México: por qué el evento encarecerá bienes y servicios

El Mundial 2026 en México traerá un aumento significativo en la demanda de bienes y servicios, impulsado por la llegada masiva de turistas y una mayor actividad económica antes y durante el torneo. Este escenario, advierten especialistas, suele generar presiones directas sobre los precios.

Si bien el torneo traerá inversión, turismo y mayor consumo, también generará presiones inflacionarias en sectores clave. Dziurek

Sectores como el hospedaje, el transporte, los alimentos y el entretenimiento serían los primeros en resentir el impacto, ante un consumo que crecerá más rápido que la capacidad de oferta. Según analistas citados por Bloomberg Línea, estas presiones podrían sentirse con mayor intensidad en México, donde la inflación aún no termina de estabilizarse.

Ciudades sede del Mundial 2026: dónde se sentirá más el aumento de precios

El impacto de la inflación no se sentirá de la misma manera en todo el país. Las mayores presiones se concentrarían en las ciudades sede del Mundial 2026, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se espera un fuerte aumento del turismo y del consumo local.

En estas zonas, el encarecimiento de hoteles, rentas temporales y plataformas de hospedaje sería uno de los efectos más visibles, seguido por alzas en restaurantes, transporte y servicios turísticos . Según los especialistas, parte de estos incrementos podría extenderse más allá del evento y seguir impactando el costo de vida local.

Impacto económico del Mundial 2026: más inflación y un crecimiento moderado

Aunque el Mundial 2026 dejará una derrama económica relevante, su impacto en el crecimiento del PIB de México sería limitado y sin efectos duraderos. En cambio, el mayor riesgo está en el aumento de la inflación, que podría complicar el control de precios en 2026.

El desafío para las autoridades será aprovechar los beneficios del evento sin que el alza en el costo de vida diluya su impacto positivo.