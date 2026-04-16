Las acciones de Grupo Carso, el conglomerado del magnate Carlos Slim, registraron una caída de hasta 8.4% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Analistas atribuyen este movimiento a una toma de utilidades, luego de que la emisora registrara un rally relevante en jornadas recientes. Los títulos de la empresa mexicana descendieron hasta los 144.10 pesos por unidad; sin embargo, el retroceso se presentó tras una serie de alzas que iniciaron el 20 de marzo hasta el 15 de abril con un acumulado de 26.63%. Esta sesión representa su peor jornada desde hace casi un año, cuando el 29 de abril de 2025 cerró con una caída de 8.18% a 136.02 pesos por unidad. El tropiezo de Carso no fue menor, arrastró al índice S&P/BMV IPC, que retrocedió un 0.85% a los 69,013.08 puntos. Pese al optimismo previo, firmas como Jefferies mantienen una recomendación de “underperform”, advirtiendo que el valor de la acción se ha desconectado del desempeño real del mercado. Incluso el precio objetivo de BBVA (132 pesos) se sitúa un 8.3% por debajo de su cotización actual. En lo que va del año, las acciones de Grupo Carso acumulan un retorno de 20.64% al pasar de 118.32 pesos y hasta los 144 pesos por acción. Se espera que el conglomerado mexicano emita su reporte financiero el próximo 28 de abril al cierre del mercado. Parte del incremento de las acciones de Grupo Carso en las últimas semanas corresponde al incremento en la participación en activos petroleros. El pasado 25 de marzo, Grupo Carso anunció la adquisición del 30.10% adicional del capital social de Talos Energy México 7, a través de su filial Zamajal, tras obtener las autorizaciones regulatorias y corporativas requeridas en México. Con esta operación, la empresa de Slim elevó su participación accionaria total a 80%, dejando a Talos Energy con el 20% restante. Este incremento también se vio reflejado en el desempeño de sus acciones que, tras obtener la autorización, acumularon un retorno de casi 24%, hasta el cierre del 15 de abril, de acuerdo con datos de Bloomberg.