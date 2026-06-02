Claudia Sheinbaum asegura que la inflación está contenida": quiere mantener la canasta básica sobre los 900.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la continuidad de las acciones para supervisar los precios de los productos básicos en tiendas y supermercados del país. Como parte de esta estrategia, el Gobierno de México renovó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) junto con empresas proveedoras y cadenas de autoservicio.

La medida busca mantener el precio de los 24 productos de la canasta básica en un máximo de 910 pesos durante los próximos seis meses. Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continuará con herramientas de seguimiento como el programa Quién es Quién en los Precios, mediante el cual los consumidores pueden consultar y comparar costos en distintos establecimientos.

Nuevo monto máximo de la Canasta básica alimentaria.

¿Qué productos forman parte de la canasta básica monitoreada?

La renovación del PACIC fue firmada por 32 empresas proveedoras y tiendas de autoservicio, que se comprometieron a no incrementar el precio del paquete de productos esenciales para las familias mexicanas.

Carne de pollo.

Carne de res.

Carne de cerdo.

Pescado.

Huevo.

Leche.

Pan.

Harina de maíz para tortillas.

Frutas.

Verduras y vegetales.

Azúcar.

Pastas.

Aceite vegetal.

Granos básicos.

Artículos de limpieza personal.

Durante la firma del acuerdo, Claudia Sheinbaum destacó: “Celebro este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio”. Asimismo, señaló que el PACIC se ha convertido en una referencia internacional para contener el impacto de la inflación sobre los hogares.

Precios de la Canasta Básica Familiar 2025. Fuente:

¿Cuál es el objetivo del PACIC?

De acuerdo con el Gobierno de México, el programa fue diseñado para reducir los efectos de la inflación en productos de primera necesidad y evitar aumentos desproporcionados que afecten el poder adquisitivo de la población.

24 productos protegidos

La Presidenta aseguró que el PACIC es una herramienta importante para proteger la economía familiar frente al contexto internacional. Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, afirmó que la renovación del acuerdo demuestra que la colaboración entre el sector público y privado genera resultados positivos y fortalece el bienestar de las familias mexicanas.