En esta noticia Solicitud conjunta

México y Canadá enviaron las solicitudes formales a la Casa Blanca para extender el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) por 16 años más.

En una carta dirigida al gobierno canadiense y estadounidense, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló: “La posición de ​México es ​extender ​el tratado por ‌16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso, a las tres naciones”.

Además, durante la reunión de empresarios México-España, Ebrard aseguró que la postura de México es extender el tratado.

“Evidentemente ya lo hicimos, también México está en la intención, en la postura de que hay que extender el tratado, de todas maneras el tratado estará vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera 16 años”, puntualizó.

México también reafirmó su compromiso con la prosperidad compartida de América del Norte, pero señaló que para mantener este crecimiento, es necesario dar certidumbre a los inversionistas que buscan la fortaleza del mercado regional.

Por ende, la posición de México es de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo y en consenso, a las tres naciones.

Solicitud conjunta

Canadá también mandó una carta a México solicitándole la extensión del TMEC para los próximos 16 años.

La misiva fue firmada por el ministro canadiense de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, en la que pidió formalmente a Estados Unidos y México renovar por otros 16 años el acuerdo trilateral.

Canadá no ha tenido tanto intercambio en las negociaciones con la Casa Blanca, y enfrenta amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual anexión del país vecino.

La carta de Dominic LeBlanc recomienda a sus socios comerciales renovar el acuerdo antes del próximo 1 de julio, fecha límite establecida para que los tres países definan si el tratado se extiende de manera automática o si inicia un proceso formal de revisión.