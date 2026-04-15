La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ha confirmado que los conductores podrán acceder a un descuento del 100% en el pago de la Tenencia 2026, siempre que realicen el trámite correspondiente dentro del plazo establecido y cumplan con los requisitos oficiales. Este beneficio se presenta como un estímulo fiscal que tiene como objetivo fomentar el pago oportuno del refrendo vehicular, permitiendo a los contribuyentes mantenerse al corriente y evitar recargos, multas o problemas administrativos relacionados con su vehículo. Según la dependencia capitalina, el apoyo está destinado a propietarios de automóviles cuyo valor no exceda los 638 mil pesos, IVA incluido, lo que representa una medida que beneficia principalmente a conductores particulares y familias de la Ciudad de México. El beneficio no se aplica de forma automática en caso de que existan adeudos previos. Por lo tanto, es esencial que el vehículo no presente pagos pendientes de tenencias anteriores, multas o recargos para poder acceder al descuento total. El estímulo fiscal se refiere a la condonación total del pago de la tenencia, siempre que el contribuyente realice el pago únicamente del refrendo vehicular correspondiente al ejercicio 2026 dentro del primer trimestre del año. Para obtener el 100 por ciento de descuento en la Tenencia 2026, es imperativo que los propietarios satisfagan los siguientes requisitos: El cumplimiento de estos requisitos permite que el sistema aplique el estímulo fiscal, resultando en la eliminación total del cobro de la tenencia. El pago de la Tenencia 2026 puede efectuarse de manera ágil y segura a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, ingresando la placa del vehículo (sin espacios ni guiones), el ejercicio fiscal 2026 y el captcha correspondiente. Si posees un automóvil, es fundamental recordar que es tu obligación pagar la Tenencia 2026. El cumplimiento oportuno del refrendo no solo previene multas y adeudos, sino que también permite acceder al beneficio de no abonar la Tenencia 2026, siempre que el vehículo cumpla con el valor máximo establecido. Este apoyo proporcionado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México representa un alivio económico significativo para miles de automovilistas en la CDMX y subraya la relevancia de mantenerse al día con las obligaciones fiscales. Asimismo, es factible realizar el pago a través de portales bancarios autorizados como BBVA, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Banco Azteca, entre otros, así como en sucursales bancarias, tiendas de autoservicio y oficinas de Tesorería, utilizando la línea de captura generada.