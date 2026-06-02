Durante el cierre de mercados de este martes, 2 de junio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.29, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.48% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar registró un leve descenso de -0.11% y en el último año acumuló una caída más pronunciada de -8.14%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos diez días, el dólar mostró alta volatilidad: empezó con descensos, alternó movimientos con dos rachas de subas a mitad y casi al cierre y terminó en baja; aun así, el balance global del período fue prácticamente neutro.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 4.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.61%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia negativa con un dato de -1, lo que indica que su valor ha disminuido en comparación con los días anteriores. Esta caída sugiere una posible pérdida de confianza en la moneda, lo que podría influir en las decisiones económicas a corto plazo.

La variación en la tendencia del Dólar puede generar incertidumbre en el mercado cambiario, afectando tanto a importadores como a exportadores y sus estrategias de negocio.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.