Marco Aurelio, emperador romano entre los años 161 y 180 d.C. y una de las figuras más importantes del estoicismo, nunca escribió sus célebres Meditaciones con la intención de publicarlas. Se trataba de apuntes personales en los que reflexionaba sobre cómo actuar con virtud, serenidad y disciplina frente a los problemas de la vida.

Con el paso de los siglos, aquellas notas privadas se convirtieron en una de las obras filosóficas más influyentes de la historia. Según recopila el sitio especializado El Estoico, de Pepe García, muchas de sus frases continúan siendo utilizadas como herramientas para gestionar el estrés, la incertidumbre y las emociones negativas, temas tan actuales hoy como en la antigua Roma.

Filosofía de vida

El control: enfócate en lo que depende de ti

Uno de los principios centrales del estoicismo es distinguir entre aquello que podemos controlar y aquello que está fuera de nuestro alcance. Marco Aurelio insistía en que gran parte del sufrimiento surge cuando intentamos dominar circunstancias externas que no dependen de nosotros.

Entre sus reflexiones más conocidas destaca: “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza”.

También escribió: “Si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa en sí misma, sino al valor que tú le das”, una invitación a revisar nuestras interpretaciones antes que los hechos mismos.

Mejorar el control del etrés

La felicidad: una construcción interior

Para Marco Aurelio, la felicidad no dependía de la riqueza, la fama o el reconocimiento social. Su filosofía defendía que la paz interior surge de la manera en que pensamos y actuamos, no de las circunstancias externas.

Esta idea aparece en frases como “Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos crean” y “En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan imperturbable y tranquilo como en la intimidad de su alma”.

El emperador sostenía que cada persona puede encontrar serenidad si desarrolla una mente ordenada y una actitud racional ante los desafíos.

El pensamiento de Marco Aurelio sigue vigente por su enfoque en el autocontrol y la gestión de las emociones frente a la adversidad. Shutterstock

El amor: vivir para colaborar con los demás

Aunque suele asociarse al estoicismo con la frialdad emocional, Marco Aurelio defendía la cooperación, la empatía y el respeto hacia los demás. Para él, los seres humanos forman parte de una misma comunidad y están llamados a ayudarse mutuamente.

En sus escritos afirmó: “Hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados”. También dejó una de sus enseñanzas más citadas: “La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño”.

Estas ideas reflejan una visión del amor basada en la comprensión, la convivencia y la elección consciente de actuar con virtud incluso frente a la adversidad.