El SAT publicó la RMF y las Reglas de Comercio Exterior 2026 con cambios clave para aduanas, trámites y fiscalización que impactan directamente al comercio exterior.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, emitió la Resolución Miscelánea Fiscal, RMF, y las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2026, con modificaciones que redefinen la operación de exportadores e importadores en México.

De acuerdo con el comunicado de Hacienda y SAT, las nuevas disposiciones buscan “facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, pero también endurecen el control, incorporan reformas legales recientes y eliminan esquemas considerados abusivos.

“El SAT refrenda su compromiso de dar la mejor atención a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, señaló la autoridad hacendaria al presentar los cambios, que entrarán en vigor sin excepciones para el sector.

Cambios fiscales que impactan al comercio exterior

La Resolución Miscelánea Fiscal 2026 incorpora ajustes relevantes en trámites, fiscalización y control de información, alineados con reformas legales recientes.

Se eliminan requisitos de los trámites y se establecen, en algunos casos, formatos para facilitar su presentación. Se realizan reformas a las reglas relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparan hidrocarburos, con el objetivo de “combatir y prevenir esquemas de evasión y simulación fiscal relacionados con el mercado ilícito de combustible”.

La RMF incluye reglas para aplicar beneficios previstos en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, como el Programa de Regularización Fiscal y la Repatriación de capitales, así como disposiciones derivadas de la reforma al Código Fiscal de la Federación, donde “se reforman las reglas para trámites de pago a plazos y pago en parcialidades”.

Peso mexicano y el dólar americano.

Reglas aduaneras más estrictas y sin marcha atrás

Las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026 refuerzan la supervisión en aduanas y la operación de los actores del comercio exterior, bajo un enfoque de control y digitalización.

Fortalecimiento del combate a prácticas abusivas en operaciones de importación y exportación. Acciones de simplificación y de recaudación, junto con la implementación de las reformas contenidas en la Ley Aduanera.

La autoridad precisó que también “se detalla la forma en que los diversos actores de comercio exterior deberán implementar las reformas contenidas en la Ley Aduanera”, incluyendo la integración del expediente electrónico. Con ello, el SAT deja claro que los nuevos lineamientos son obligatorios y que, para exportadores e importadores, no hay vuelta atrás.