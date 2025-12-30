La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la eliminación del gravamen a videojuegos con contenido violento, apenas semanas después de su aprobación en la Ley de Ingresos 2026. La decisión responde a la complejidad técnica para determinar qué títulos califican como violentos y quién tendría la autoridad para clasificarlos.

Durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria reconoció las dificultades operativas del impuesto. “Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no, entonces, cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia”, declaró Sheinbaum, agregando que por ello decidieron no cobrar el gravamen.

La reforma fiscal original contemplaba un impuesto del 8% para videojuegos clasificados como violentos , extremos o para mayores de 18 años, aplicable tanto a productos físicos como digitales. Sin embargo, la ausencia de una autoridad certificadora y los retos en la implementación llevaron al gobierno a dar marcha atrás.

El impuesto será reemplazado por una campaña de prevención

En lugar del gravamen, el Ejecutivo implementará una campaña de construcción de paz dirigida a menores de edad. La iniciativa busca prevenir la adicción a videojuegos en línea y la normalización de mensajes violentos, según explicó la presidenta. “Muchos de ellos son en línea y pues generan una adicción al videojuego, que cuesta dinero y además promueve conductas de violencia”, señaló.

Alivio para los jóvenes, Claudia Sheinbaum da marcha atrás con los impuestos a videojuegos violentes. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

La oposición celebró el anuncio. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, calificó el impuesto original como “una ocurrencia” y felicitó a la comunidad gamer. La diputada Ivonne Ortega destacó que “ganó el sentido común”, mientras que su compañera de bancada Iraís Reyes escribió en redes: “Game over al impuesto absurdo”.

Qué pasará con los impuestos a gaseosas y cigarros en 2026

A diferencia de los videojuegos, los gravámenes a bebidas azucaradas y productos de tabaco permanecerán vigentes en el ejercicio fiscal 2026. La Ley de Ingresos contempla incrementos progresivos en estos impuestos como parte de la política de salud pública del gobierno federal.

El impuesto a refrescos y bebidas azucaradas continuará aplicándose con el objetivo de desincentivar su consumo y combatir la obesidad y diabetes. Por su parte, los cigarrillos y productos de tabaco mantendrán cargas fiscales elevadas, alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales de salud.