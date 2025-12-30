En esta noticia Combate al dumping

Las investigaciones por competencia desleal contra productos provenientes de China no se detienen y ahora la Secretaría de Economía impuso una cuota compensatoria temporal de u$s 1.55 por kilogramo a ciertos productos de aluminio provenientes de ese país.

La dependencia que lidera Marcelo Ebrard impuso la cuota compensatoria después de detectar que algunas empresas de origen chino enviaron a México perfiles y barras de aluminio en condiciones de dumping, es decir, a precios artificialmente bajos, para ganar cuota de mercado mediante la competencia desleal.

En un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía detalló que en los periodos analizados encontró elementos suficientes para determinar que los perfiles y barras de aluminio chinas causaron daños materiales a la producción nacional de estos productos.

En este sentido, las importaciones del aluminio chino se realizaron con una discriminación de precios de u$s 1.55 por kilogramo, y representaron 14% de las importaciones totales.

Además, las importaciones aumentaron 33% entre el 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024, determinado como el periodo investigado, y aumentaron su participación en el mercado mexicano.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, recorre stands en el Museo Interactivo de Economía. Mario Alavez

La Secretaría de Economía también detectó que los precios de las importaciones investigadas estuvieron aproximadamente 23% por debajo del precio del mercado nacional en el periodo investigado, lo que causó que las empresas mexicanas tuvieran que vender más barato, en detrimento de la industria nacional.

“La concurrencia de las importaciones de perfiles y barras de aluminio originarias de China, en condiciones de discriminación de precios, incidió negativamente en los indicadores económicos y financieros relevantes de la rama de producción nacional durante el periodo analizado, presentando caídas en los indicadores de producción y producción orientada al mercado interno (9%), participación de mercado (1.1 punto porcentual), ventas al mercado interno (1%), precio de venta al mercado interno (-12%), empleo (3%), productividad (7%) y utilización de la capacidad instalada (10 puntos porcentuales) y aumento de inventarios (19%)”, detalló el documento de investigación de la Secretaría de Economía.

Combate al dumping

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, ha acelerado las investigaciones de competencia desleal contra productos provenientes de China.

El mes pasado, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que implicó el incremento de las tarifas arancelarias a más de mil productos provenientes, principalmente de Asia.

En este sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que con la imposición de estos aranceles se protegerán 350 mil empleos mexicanos, aunque reconoció que también habrá un impacto en la inflación de 0.2 puntos porcentuales.