Adiós Infonavit| El Gobierno ratificó acceso a la vivienda para empleados sin requisitos y sin contribuir.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT, aprobó un cambio que ampliará el acceso a los créditos hipotecarios en México. Con esta medida, personas migrantes, trabajadores independientes y otros sectores que no cuentan con una relación laboral vigente podrán solicitar financiamiento para adquirir una vivienda.

La modificación fue aprobada durante la sesión ordinaria número 929 del Consejo de Administración del Instituto. De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo es que más personas puedan utilizar los recursos acumulados en su Subcuenta de Vivienda para acceder a créditos destinados a la mejora, compra o construcción de una casa.

Imagen ilustrativa ChatGPT

El INFONAVIT informó que, gracias a estos cambios, “además de las personas trabajadoras con relación laboral vigente, se permitirá el acceso al crédito a personas trabajadoras del hogar, periodistas, músicos y migrantes, entre otros”.

La medida forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a la vivienda a sectores que históricamente habían enfrentado mayores dificultades para obtener financiamiento.

¿Quiénes podrán acceder a los nuevos créditos del INFONAVIT?

La reforma al Modelo Único de Originación permitirá que más personas puedan solicitar créditos para vivienda, aun cuando no se encuentren en un empleo formal al momento de realizar el trámite.

Entre los beneficiarios contemplados se encuentran:

Trabajadores independientes.

Personas migrantes.

Trabajadoras y trabajadores del hogar.

Periodistas.

Músicos.

Personas que cuenten con ahorro en su Subcuenta de Vivienda.

Otros sectores que anteriormente no tenían acceso a estos esquemas de financiamiento.

¿Quiénes podrán acceder a los nuevos créditos del INFONAVIT? INFONAVIT

El objetivo es ampliar el derecho a la vivienda

Según el comunicado, la propuesta fue aprobada con el respaldo de los sectores de empleadores, trabajadores y gobierno que integran el Consejo de Administración del INFONAVIT. Con ello, el Instituto busca facilitar que más mexicanos puedan ejercer su derecho a una vivienda digna.

Durante la sesión, Armando Báez Pinal, representante del sindicato de músicos EJE Ejecutantes y de la CTM, destacó que esta decisión “constituye un avance sustantivo para que se amplíe el acceso al crédito digno para sectores no atendidos”, especialmente para los músicos, quienes podrán acceder por primera vez a nuevas opciones de financiamiento.

Por su parte, el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, señaló que el Instituto continuará impulsando el Programa de Vivienda para el Bienestar y recordó que los cambios permitirán que más personas aprovechen los beneficios de los créditos habitacionales.

Por otro lado, se destacó que el organismo prevé incrementar el ritmo de entrega de viviendas y espera que, a partir de diciembre de 2026, se entreguen 15 mil viviendas mensuales en todo el país.