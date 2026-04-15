En 1994, un equipo de antropólogos de la Universidad de California en Berkeley, bajo la dirección de Tim White, llevó a cabo un descubrimiento que alteró profundamente nuestra comprensión del pasado. En el yacimiento de Awash Medio, ubicado en la depresión de Afar, se desenterraron los restos fósiles de una especie homínida previamente desconocida: Ardipithecus ramidus. Este espécimen presenta una combinación singular de características primitivas y modernas, situándolo en un punto crucial de nuestra evolución. Ardi, como se le denomina comúnmente, era una hembra que pesaba aproximadamente 60 kilogramos y medía 120 centímetros de altura y habitó hace aproximadamente 4,4 millones de años. Este hallazgo representó una revolución en la paleoantropología, desplazando a Lucy, el célebre Australopithecus afarensis de 3,2 millones de años, como el ancestro humano más antiguo conocido. En el año 2009, un equipo de investigación bajo la dirección de Tim White realizó una notable reconstrucción del esqueleto fósil de Ardi, que se remonta a aproximadamente 4,4 millones de años. Este espécimen exhibía un cerebro de dimensiones reducidas, comparable al de un chimpancé. No obstante, su aspecto más sobresaliente residía en su pelvis y extremidades inferiores, que presentaban sorprendentes similitudes con las de los humanos contemporáneos, lo que sugiere una posible capacidad para la bipedestación. Las características mencionadas, junto con la conformación de sus manos, desafiaban la concepción tradicional de que la habilidad para caminar erguido y la destreza manual evolucionaron exclusivamente en respuesta a factores externos. En consecuencia, el hallazgo de Ardi suscitó un intenso debate entre la comunidad científica. Algunos investigadores cuestionaron su clasificación como hominino, mientras que otros sugirieron que podría pertenecer a un linaje humano extinto. El proyecto de investigación en la región de Etiopía fue inaugurado en 1981 bajo la dirección de Tim White. Un acontecimiento notable tuvo lugar en diciembre de 1992, cuando el General Suwa descubrió un molar dental que los científicos dataron con una antigüedad superior a los 4 millones de años. A lo largo del tiempo, se fueron desenterrando más restos óseos. De hecho, hace 15 años, se publicaron los primeros hallazgos en la revista Nature. En enero de 1995, se encontró un esqueleto parcial. Debido al delicado estado de los huesos, los investigadores optaron por trasladar bloques enteros de sedimento al Museo Nacional de Etiopía para su análisis. Este escenario plantea que comenzaron a caminar en el suelo a pesar de tener árboles disponibles para trepar y balancearse. En palabras de White, “Tal y como Darwin comprendió, la evolución de los linajes de los simios y el linaje humano ha avanzado independientemente desde la época en que esas líneas se separaron, desde el último antepasado común que compartimos”. Más bien, ofrece una nueva perspectiva sobre cómo la evolución de los linajes simios y humanos ha avanzado de manera independiente. Según la observación de Tim White, este hallazgo reconfigura por completo nuestra comprensión de la evolución de estos linajes. Estas piezas también están contribuyendo a cambiar nuestra percepción sobre el entorno en el que se produjo el inicio de la evolución humana. Contrario a lo que se creía anteriormente, Ardi no es el último ancestro común entre humanos y chimpancés. De esta manera, se estima que estas criaturas perecieron en un entorno boscoso en lugar de en una sabana abierta.