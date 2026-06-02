Durante el cierre de mercados de este martes, 2 de junio de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.11, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.51% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, el euro cayó levemente (-0.06%) y en el último año acumuló una caída mayor (-8.06%), indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos diez días, el euro mostró un comportamiento mixto con igual número de avances y retrocesos, dejando un balance prácticamente plano; destacó un breve impulso alcista a mitad del periodo y debilidad al cierre.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 4.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.84%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores, ya que el cambio fue de +1. Esto indica que la moneda ha ganado valor en el mercado, lo que genera confianza entre los inversores.

La tendencia también se refleja en el aumento del interés por parte de los comerciantes, lo que sugiere que la fortaleza del Euro puede continuarse en los próximos días. Esta situación puede atraer a más inversores a la divisa europea.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.