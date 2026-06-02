En esta noticia Experiencia en fondos institucionales

Fibra NEXT nombró a Carlos Manzano García, exdirectivo con experiencia en firmas globales como Blackstone y GE Capital, como su nuevo director de Operaciones (COO), con el objetivo de fortalecer la ejecución operativa y respaldar los planes de crecimiento de la compañía.

La empresa informó que el nombramiento entró en vigor el pasado 25 de mayo y destacó que el nuevo directivo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario comercial, donde ha liderado estrategias comerciales y de administración de activos para algunas de las principales firmas internacionales del sector.

Experiencia en fondos institucionales

De acuerdo con Fibra NEXT, Manzano también ha participado en la gestión de fondos institucionales de inversionistas como PSP, Walton Street Capital y ARES Management.

A lo largo de su trayectoria profesional, tuvo bajo su responsabilidad la administración de portafolios de inversión con un valor de hasta u$s 4,000 millones, además de encabezar iniciativas relacionadas con cumplimiento corporativo y programas de voluntariado.

“Estamos seguros de que su visión estratégica y probada capacidad operativa serán fundamentales para consolidar nuestros objetivos de negocio y seguir estrechando la relación con nuestros socios y operadores”, afirmó Raúl Gallegos, director general de Fibra NEXT.