Las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) fortalecieron sus mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al avanzar en la adopción obligatoria de listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Asociación Mexicana de SOFIPOS (AMS). En el marco de una reunión de trabajo con autoridades mexicanas y representantes de la OFAC, el sector evaluó avances en la implementación de controles de gobierno corporativo, sistemas de alertamiento y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica y operativa, en un contexto global de mayor vigilancia sobre flujos ilícitos. Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reafirmaron su colaboración con el gremio y señalaron que este ejercicio forma parte de una agenda permanente de trabajo con distintos participantes del sistema financiero. David Romero Morfín, vicepresidente de la AMS, destacó que la adopción de listas OFAC responde a un entorno internacional más exigente. “La adopción obligatoria de listas OFAC refleja que el sector entiende el momento global y está decidido a elevar sus estándares. No es solo cumplimiento, sino fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano”, afirmó. Como parte de estas acciones, la AMS integró una Comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), conformada por más de 30 oficiales de cumplimiento, con el objetivo de intercambiar mejores prácticas y robustecer las capacidades de detección de operaciones inusuales dentro del sector. Además, en coordinación con las autoridades, se avanzó en la definición de mecanismos para identificar tipologías especializadas en delitos financieros y facilitar el intercambio de información entre distintos gremios financieros, lo que permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante riesgos emergentes. Estas medidas se enmarcaron en el convenio suscrito en 2025 para la consulta obligatoria de listas OFAC, el cual buscó alinear al sector con estándares internacionales y reforzar la integridad del sistema financiero mexicano. El encuentro contó con la participación de representantes del sector y autoridades, entre ellos Marcos Arellano, agregado de OFAC para México; Máximo García Sánchez, coordinador de Ahorro y Regulación Financiera de la UBVA; Emma Ibarra Carmona, directora de Asuntos Financieros de la UIF; Jessica Pulido, coordinadora de Prevención de Operaciones de Procedencia Ilícita B de la CNBV; y Sandro García Rojas, consejero de la AMS. El fortalecimiento de estos controles, señalaron los participantes, contribuyó a elevar la confianza en el sistema financiero, un elemento clave para la estabilidad económica y el desarrollo del país.