La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó cómo se llevará a cabo el Servicio Militar Nacional durante 2026 y recordó los lineamientos para tramitar la cartilla militar, así como los requisitos que deberán cumplir los ciudadanos al iniciar el procedimiento.

Como ocurre al inicio de cada ciclo, la expedición de la cartilla militar genera dudas entre quienes alcanzan la mayoría de edad y también entre los llamados remisos, es decir, aquellas personas que no realizaron el trámite cuando les correspondía.

Empezó el Servicio Militar Obligatorio: confirman la cartilla militar que deberán tramitar los mayores de 18 años

Aunque el procedimiento cambió con el paso de los años y ya no se realiza de la misma manera, todavía existen dudas sobre si el Servicio Militar Nacional sigue siendo obligatorio, quiénes deben tramitar la cartilla militar y cuáles son los plazos para completar el registro.

Servicio Militar Obligatorio en México: cuáles son las normas de la Sedena

De acuerdo con la autoridad militar, los ciudadanos deben cumplir con el Servicio Militar Nacional conforme a sus capacidades físicas y aptitudes. Este proceso puede realizarse bajo dos modalidades: “encuadrados”, cuando los jóvenes deben asistir a sesiones de adiestramiento militar, o “a disponibilidad”, cuando quedan registrados sin necesidad de realizar instrucción presencial, según el resultado del sorteo anual.

La obligación inicia a los 18 años, edad en la que los jóvenes deben realizar su alistamiento y participar en el sorteo correspondiente. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional aclara que los ciudadanos de hasta 39 años que no hayan cumplido previamente con este requisito también están obligados a regularizar su situación militar.

El Servicio Militar Obligatorio en México continúa vigente. Así lo confirmó la Sedena al recordar que esta disposición se sustenta en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para los mexicanos, ya sea por nacimiento o por naturalización.

Guía del Servicio Militar: duración y fechas que debes conocer

El Servicio Militar Nacional 2026 se realizará a través de 13 sesiones sabatinas, cada una con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas.

El programa de adiestramiento estará dividido en dos etapas a lo largo del año, organizadas de la siguiente manera:

P rimer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

En cada una de estas etapas se llevarán a cabo las jornadas de capacitación, en las que los participantes deberán presentarse los sábados para cumplir con las actividades de instrucción correspondientes.