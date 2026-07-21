Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto.

El Servicio Militar Nacional (SMN) continúa vigente en México y mantiene las mismas reglas establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La obligación está prevista en el artículo 5 de la Constitución, por lo que no se trata de una medida nueva. Las autoridades recordaron que los ciudadanos que cumplan con los requisitos deberán realizar el trámite correspondiente.

Además de los jóvenes que cumplen 18 años durante el año que corresponde a su clase, también deben regularizar su situación los remisos, es decir, quienes tienen entre 18 y 39 años y no realizaron el trámite anteriormente. La obligación aplica tanto para quienes viven en México como para quienes residen en el extranjero, ya que el proceso también puede iniciarse mediante los consulados mexicanos.

Quienes participen en el sorteo del Servicio Militar Nacional serán asignados a una modalidad de cumplimiento según el resultado obtenido. Solo quienes resulten encuadrados deberán realizar el adiestramiento militar básico, mientras que el resto cumplirá con las disposiciones establecidas por la SEDENA para cada caso.

Quiénes deben cumplir con el Servicio Militar Nacional

De acuerdo con la SEDENA, el Servicio Militar Nacional es obligatorio para los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización que cumplan 18 años durante el año correspondiente a su generación. También deben presentarse los remisos, es decir, quienes tienen entre 18 y 39 años y todavía no cuentan con su cartilla militar.

Las mujeres pueden participar de manera voluntaria, pero no están obligadas por la legislación vigente. Asimismo, los mexicanos que viven fuera del país pueden iniciar el trámite mediante los consulados de México, con el objetivo de regularizar su situación militar.

En el caso del proceso correspondiente a la Clase 2008, la SEDENA informó que el sorteo se realizará durante noviembre de 2026. Quienes resulten encuadrados en esa instancia deberán realizar su adiestramiento durante 2027, conforme al calendario oficial que establezcan las autoridades militares.

La SEDENA informó que el sorteo se realizará durante noviembre de 2026. ChatGPT

Cómo funciona el sorteo y el adiestramiento militar

El Servicio Militar Nacional se organiza mediante un sistema de bolas de colores, que determina la modalidad bajo la cual cada ciudadano cumplirá con su obligación. La bola blanca corresponde al servicio encuadrado, con asistencia al adiestramiento presencial. En algunos estados también puede utilizarse la bola azul para esta modalidad, mientras que la bola negra deja al ciudadano a disposición, sin necesidad de asistir regularmente a las actividades de instrucción.

El procedimiento completo contempla las etapas de alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación. Quienes deban realizar el adiestramiento pueden cumplirlo mediante un esquema interno de tres meses de lunes a viernes o asistir los sábados durante un periodo de seis meses, según la modalidad asignada.

El programa consiste en una instrucción cívico-militar básica, que incluye temas como primeros auxilios, protección civil, civismo y nociones básicas sobre manejo de armamento.

Para qué sirve la cartilla militar liberada

La cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento que puede ser solicitado para ingresar a determinadas dependencias gubernamentales, corporaciones policiales, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas o escuelas de formación militar. También puede ser necesaria para realizar algunos trámites relacionados con permisos de portación de armas.

Al mismo tiempo, las autoridades aclaran que no contar con la cartilla liberada no impide realizar diversos trámites civiles, como solicitar un pasaporte, obtener un título universitario o viajar al extranjero. Por ello, la utilidad del documento depende principalmente de los requisitos establecidos para ciertos empleos y procesos específicos.