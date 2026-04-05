En un contexto global cada vez más competitivo en atracción de capitales, la Argentina enfrenta el desafío de diseñar una política de promoción de inversiones que no solo resulte atractiva, sino también previsible. Comprender los riesgos que evalúan los inversores internacionales - legales, regulatorios y económicos - es clave para hacer atractivo el clima de negocios y para competir efectivamente a nivel internacional a fin de promover aumentar las inversiones. A continuación, se presentan tres enfoques de análisis de riesgo orientados a potenciales inversores de China, Estados Unidos y Europa. Cada uno refleja las particularidades regulatorias y de cumplimiento que condicionan sus decisiones de inversión y que el Gobierno argentino debería considerar para poder ofrecer una ventaja competitiva. La inversión China en el exterior no solo se encuentra sujeta a las normas del país receptor sino a estrictos controles locales internos. Este doble marco regulatorio puede afectar el flujo de capitales, la estructura de los proyectos y su flexibilidad operativa sino se toman en cuenta. Las inversiones en el exterior requieren, en muchos casos, aprobaciones o registros ante organismos claves como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el Ministerio de Comercio (MOFCOM) y la Administración Estatal de Divisas. En sectores considerados “sensibles” - infraestructura, tecnología o energía - el escrutinio es mayor, lo que puede generar demoras o restricciones. Asimismo, el contexto geopolítico influye en la viabilidad de las operaciones, en un escenario donde distintos países refuerzan los controles sobre inversiones extranjeras o desalientan las mismas por motivos estratégicos (por ejemplo, presión de Estados Unidos sobre países contras inversiones Chinas en ciertas áreas como puertos, radares, etc.). Las diferencias entre sistemas jurídicos también introducen incertidumbre en la ejecución de contratos, laudos arbitrales y resolución de disputas. Entre los principales factores se destacan las restricciones a los movimientos de capital, la volatilidad cambiaria, la inestabilidad macroeconómica y los riesgos geopolíticos derivados de tensiones comerciales, a veces no generadas por el país receptor de la inversión sino por factores geopolíticos externos (política de Estados Unidos). La estructuración de inversiones a través de jurisdicciones internacionales, la inclusión de cláusulas de arbitraje, los seguros de riesgo político y una debida diligencia son herramientas importantes para reducir la exposición al riesgo. Los inversores chinos enfrentan un esquema de regulación dual y una elevada sensibilidad geopolítica, lo que exige una planificación legal y estratégica anticipada. Los inversores estadounidenses operan bajo uno de los marcos regulatorios más estrictos del mundo, lo que condiciona fuertemente sus decisiones en mercados emergentes. El cumplimiento de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) impone estándares rigurosos en materia anticorrupción y controles contables. En paralelo, los regímenes de sanciones y controles de exportación —administrados por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y el Departamento de Comercio— pueden restringir determinadas operaciones. A ello se suma una alta exposición a litigios, derivada de regulaciones de mercado de capitales, obligaciones de información y exigencias de gobierno corporativo. En algunos sectores, además, la normativa argentina establece limitaciones a la participación extranjera. Los principales desafíos incluyen el riesgo cambiario, las restricciones a la repatriación de utilidades, la carga fiscal, la volatilidad regulatoria y el costo del financiamiento. Programas de compliance, procesos de due diligence, el uso de tratados bilaterales de inversión, seguros de riesgo político y una adecuada planificación fiscal son esenciales para mitigar estos riesgos. Si bien cuentan con amplio acceso a capital, los inversores estadounidenses requieren entornos regulatorios previsibles y una gestión activa del riesgo para operar en mercados como el argentino. Los inversores europeos deben compatibilizar las exigencias del país receptor con un marco normativo propio cada vez más enfocado en la sostenibilidad y la transparencia. La normativa de la Unión Europea impone estándares estrictos en materia de prevención de lavado de dinero (Anti Money Laundering o AML), gobierno corporativo y divulgación de información. En particular, los criterios ESG (regulaciones ambientales, sociales y de gobernanza) se han convertido en un factor central en la toma de decisiones, no solo desde una perspectiva ética, sino también como herramienta de gestión de riesgos. Asimismo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) resulta aplicable cuando las inversiones implican el tratamiento de datos personales. En ciertos sectores estratégicos, pueden existir además controles o revisiones adicionales a la inversión extranjera. Se destacan la volatilidad cambiaria, la inflación, la inestabilidad macroeconómica, las interrupciones en las cadenas de suministro y los cambios impositivos. La incorporación de criterios ESG en la estructuración de proyectos, el uso de vehículos de inversión compatibles con la normativa europea, el arbitraje internacional y los seguros de riesgo son prácticas habituales. Los inversores europeos deben equilibrar exigencias regulatorias estrictas con riesgos económicos globales, lo que demanda un enfoque integral de cumplimiento y planificación. La evidencia muestra que el diseño de una política de promoción de inversiones no puede limitarse a incentivos fiscales o financieros (ejemplo solo RIGI). Resulta imprescindible anticipar y mitigar los riesgos que perciben los inversores internacionales. Solo a través de reglas claras, estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica será posible posicionar a la Argentina como un destino competitivo y confiable para la inversión extranjera