El Kremlin informó que Rusia implementará un alto el fuego temporal en el marco de la guerra con Ucrania, con motivo de la celebración de la Pascua ortodoxa. La medida fue anunciada oficialmente este jueves y tendrá una duración acotada. “Por decisión del Comandante Supremo en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se ha declarado un alto el fuego con motivo de la próxima festividad ortodoxa de la Pascua”, indicó el Kremlin en un comunicado difundido en Moscú. El anuncio se produce en el contexto de la guerra iniciada tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, un conflicto que se consolidó como uno de los principales focos de tensión geopolítica global y que dejó miles de víctimas, desplazados y severos daños en infraestructura. A lo largo de estos años, ambas partes protagonizaron enfrentamientos constantes, con avances y retrocesos en el terreno, en especial en regiones del este y sur ucraniano. No es la primera vez que Rusia declara un alto el fuego temporal. En enero de 2023, el Kremlin ya había anunciado una tregua unilateral con motivo de la Navidad ortodoxa, una iniciativa que fue recibida con escepticismo por parte de Ucrania y que registró denuncias de incumplimientos en el terreno. Ese antecedente refleja la dificultad de sostener pausas efectivas en medio de un conflicto activo, donde ambas partes suelen acusarse mutuamente de violar los acuerdos. También hubo intentos de establecer corredores humanitarios y ceses parciales del fuego en distintos momentos de la guerra, con resultados limitados y, en muchos casos, de corta duración. La decisión de anunciar la tregua en torno a la Pascua ortodoxa tiene un fuerte componente simbólico y religioso. Esta festividad es una de las más relevantes para la Iglesia ortodoxa y suele ser considerada un momento propicio para llamados a la paz o gestos de distensión. Sin embargo, en el contexto actual del conflicto entre Rusia y Ucrania, la dimensión simbólica convive con una realidad marcada por la desconfianza entre las partes y la continuidad de las operaciones militares. Más allá del anuncio, el impacto concreto del alto el fuego dependerá de su cumplimiento efectivo en el terreno y de la respuesta de Ucrania, que en ocasiones anteriores puso en duda este tipo de iniciativas unilaterales. La experiencia previa sugiere que estas pausas suelen ser limitadas tanto en alcance como en duración, sin modificar sustancialmente la dinámica general del conflicto.