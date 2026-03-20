El presidente Javier Milei iniciará este jueves por la noche un nuevo viaje internacional, con destino a Budapest, donde desplegará una agenda oficial concentrada en encuentros bilaterales, participación en foros políticos y actividades institucionales. El arribo del mandatario a la capital húngara está programado para el viernes a las 20 horas locales (16 horas en la Argentina). Allí comenzará una serie de actividades que buscarán profundizar los vínculos políticos con el gobierno de Hungría y reforzar su inserción en espacios internacionales afines. La jornada central del viaje se desarrollará el sábado 21 de marzo. A las 11:00 (7:00 hora argentina), Milei mantendrá un encuentro con el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, sede oficial de la jefatura de Estado. Más tarde, a las 12:10 (8:10 en la Argentina), el jefe de Estado se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, actual sede del Ejecutivo. El encuentro se enmarca en la afinidad política e ideológica que Milei expresó en reiteradas oportunidades con el líder húngaro. La agenda continuará por la tarde con la participación del mandatario argentino en la ceremonia de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), uno de los principales foros de la derecha global. La intervención de Milei está prevista para las 16:30 (12:30 en la Argentina), en un evento que reúne a referentes políticos, intelectuales y dirigentes afines a ese espacio. Durante la misma jornada, a las 19:00 (15:00 hora argentina), el Presidente recibirá una distinción académica en la Universidad Ludovika. Allí, el rector Gergely Deli encabezará la ceremonia de entrega del título “Civis Universitatis Honoris Causa”, tras lo cual Milei brindará un discurso. Finalizadas las actividades oficiales, el jefe de Estado partirá de regreso a la Argentina el mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina). El arribo a Buenos Aires está previsto para el domingo 22 de marzo a las 9:00. El viaje a Hungría se inscribe en la estrategia del Gobierno de reforzar vínculos con líderes y espacios internacionales con los que comparte afinidades políticas, al tiempo que busca proyectar su agenda económica y de reformas en el plano global. La participación en CPAC y los encuentros bilaterales con las autoridades húngaras conforman los ejes centrales de una gira breve pero de alto contenido político.