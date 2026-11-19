El despliegue militar reunió a fuerzas estadounidenses y latinoamericanas durante 10 días. Las maniobras incluyeron prácticas especiales y anticipan nuevos movimientos en la región.

Estados Unidos envió 282 militares a Colombia para participar de un entrenamiento conjunto con otros 338 soldados colombianos, en el marco del ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026. Las maniobras tuvieron como objetivo fortalecer las capacidades de ambos ejércitos para combatir el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

La fase principal del ejercicio se desarrolló durante 10 días, entre el 2 y el 11 de noviembre, en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el departamento de Cundinamarca. En total, participaron 620 uniformados, que intercambiaron conocimientos y realizaron prácticas en distintos escenarios operacionales.

Vanguardia del Sur 2026: cómo fue el entrenamiento militar entre Estados Unidos y Colombia

El ejercicio se realizó en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el municipio de Nilo, Cundinamarca. Por parte de Colombia participaron 338 integrantes del Batallón Contra el Narcotráfico N.º 1, mientras que Estados Unidos aportó 282 efectivos de la 3.ª Brigada de la 10.ª División de Montaña.

Durante las jornadas, los uniformados realizaron diferentes prácticas para fortalecer sus capacidades operacionales. Entre ellas se incluyeron ejercicios de combate en terreno selvático, reconocimiento mediante drones y maniobras de descenso por soga rápida.

El objetivo fue mejorar la interoperabilidad entre ambos ejércitos. Esto significa que las fuerzas puedan coordinar sus procedimientos, compartir conocimientos y trabajar bajo estándares operacionales comunes ante situaciones de riesgo.

También se desarrollaron actividades para intercambiar experiencias sobre las amenazas transnacionales y las herramientas tecnológicas utilizadas para enfrentarlas.

Qué misión tendrán los militares colombianos después del entrenamiento

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Según informó el Ejército Nacional de Colombia, los militares colombianos que participaron del ejercicio serán desplegados en distintas regiones del país para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

La institución también identificó al Batallón Contra el Narcotráfico N.º 1 como una de las unidades preparadas para enfrentar esa amenaza. Su misión será intervenir en las zonas afectadas por las economías ilícitas y fortalecer la capacidad de respuesta del Ejército colombiano.

La cooperación entre ambos países estuvo centrada en el intercambio de conocimientos, las maniobras tácticas y el fortalecimiento de capacidades militares.

Por qué Estados Unidos y Colombia realizaron ejercicios militares conjuntos

Vanguardia del Sur 2026 forma parte de la agenda de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos para el período 2026-2028. El acuerdo contempla actividades de formación, intercambio de experiencias y entrenamiento para fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas de ambos países.

La iniciativa apunta a mejorar la respuesta ante amenazas que exceden las fronteras nacionales, entre ellas el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

La finalización de las maniobras también coincidió con la visita a Bogotá del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, quien se reunió con autoridades militares colombianas.