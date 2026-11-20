Un accidente en la autovía A-6 en Lugo obliga a cortar la calzada y genera retenciones

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la tarde complica la circulación en la A-6 a su paso por el término municipal de Lugo. La Dirección General de Tráfico ha notificado la incidencia tras producirse una colisión que interrumpe el tránsito ordinario de los vehículos en este punto neurálgico de Galicia. Los sistemas de monitorización vial alertan a los usuarios de la presencia de obstáculos sobre la vía.

El siniestro se localiza entre los puntos kilométricos 488,5 y 488,6 de la autovía, en el entorno de los accesos a Nadela. Esta situación ha obligado a establecer un corte de calzada que afecta de forma directa al flujo de automóviles y transportes pesados en la comarca. La restricción permanece vigente mientras continúan las labores de asistencia técnica y seguridad vial.

¿Cómo es el operativo para retirar los vehículos y restablecer la circulación?

Patrullas de la Guardia Civil y brigadas de conservación de carreteras se han desplazado al lugar para señalizar el perímetro y atender a los implicados. Los agentes regulan el tráfico en las inmediaciones con el fin de evitar colisiones por alcance al aproximarse a la retención. Al mismo tiempo, los equipos coordinan la intervención de grúas para retirar los vehículos siniestrados.

Malas noticias para los conductores: el Gobierno prohíbe la circulación de estos coches en ciudades, a partir de este año Shutterstock

La interrupción del paso origina atascos en este sector periurbano, caracterizado por un tránsito continuo de mercancías y viajeros. Ante este tipo de retenciones, la DGT recalca la importancia de no reducir de forma precipitada la separación entre vehículos, ya que quienes circulen demasiado cerca del coche de delante podrán recibir una multa de 200 euros y perder cuatro puntos del carnet.

¿Cuándo se restablecerá la circulación y qué recomiendan las autoridades a los conductores?

Para no quedar atrapado en las colas, resulta aconsejable comprobar el estado de las carreteras antes de iniciar el trayecto hacia este entorno. Los paneles de mensaje variable alertan del corte con antelación para que los usuarios moderen la velocidad o valoren itinerarios por vías secundarias. Mantener la calma y respetar las señales circunstanciales previene nuevos percances en los tramos adyacentes.

El restablecimiento del tráfico dependerá de los trabajos posteriores de limpieza del asfalto, necesarios para retirar piezas desprendidas y fluidos de los motores. Los operarios autorizarán la reapertura de la calzada únicamente cuando se compruebe que el firme ofrece las condiciones óptimas de adherencia y seguridad para todos los conductores.