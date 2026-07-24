¿Cuáles son los estados con mayor probabilidad de lluvias? (Foto:

El clima cambiará de manera abrupta en gran parte de México durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que un sistema de inestabilidad se combinará con el monzón mexicano y otros fenómenos atmosféricos, lo que provocará lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo .

Según el pronóstico que difundió la entidad, las condiciones más severas se extenderán entre este viernes 24 y el sábado 25 de julio , con precipitaciones de hasta 150 milímetros y rachas que podrían acercarse a los 70 km/h en algunas regiones.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el norte y occidente de México . Incluso, algunas entidades podrían registrar acumulados capaces de provocar inundaciones y deslaves.

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el norte y occidente del país. (Foto: SMN) SMN de México

Las zonas con mayor riesgo son:

Lluvias intensas ( 75 a 150 mm ): Sinaloa y Durango.

Lluvias muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Lluvias fuertes ( 25 a 50 mm ): Sonora, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos: Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz y Tabasco, entre otros.

Vientos fuertes y posibles afectaciones

Además de las lluvias, habrá rachas de viento que podrían ocasionar caída de ramas, anuncios y reducción de la visibilidad en carreteras.

Los estados con mayor intensidad serán:

Rachas de hasta 70 km/h : Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca.

Rachas de hasta 60 km/h : Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Rachas de hasta 50 km/h: Baja California, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México.

El pronóstico de precipitación total acumulada que rige en México hasta el 28 de julio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

¿Por qué habrá lluvias tan intensas?

El pronóstico explica que las tormentas serán provocadas por la combinación del monzón mexicano, una circulación en niveles medios de la atmósfera, canales de baja presión y vaguadas.

A esto se suma la onda tropical número 20, que será absorbida por una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Pacífico, favoreciendo las precipitaciones durante las próximas 24 horas.