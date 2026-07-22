El World Business Forum (WBF) en México celebra este año su 25º aniversario, consolidándose como un evento clave en la comunidad empresarial. Desde su creación en 2001, ha reunido a más de 1,500 directivos y destacados speakers de diferentes sectores, enfrentando los retos que presentan los constantes cambios en el entorno de negocios. Esta edición se lleva a cabo en el Expo Santa Fe, Ciudad de México, los días 10 y 11 de noviembre de 2026.

Impacto del World Business Forum en líderes y organizaciones

El WBF no solo ha sido un punto de encuentro para líderes de diversas industrias, sino que también ha servido como un espacio que propicia la innovación y el aprendizaje continuo. A lo largo de los años, ha tenido como objetivo inspirar a los asistentes a adoptar estrategias que permitan trascender en un mundo empresarial en constante evolución. Cada año, se presentan ideas que transforman la manera de entender los negocios.

En su trayectoria, el foro ha contado con la presencia de figuras importantes, como Bill Clinton y Malala Yousafzai, quienes han compartido sus perspectivas sobre liderazgo y cambio. Estas experiencias han colocado al WBF como un referente global, atrayendo a ejecutivos de alto nivel que buscan mejorar sus competencias y conectar con otros líderes. La meta de trascender es central en la edición 2026, siendo el tema fundamental del evento.

Un programa diseñado para la transformación empresarial

El programa del World Business Forum México 2026 está diseñado para abordar temas clave como la resiliencia, la inteligencia artificial y la cultura organizacional. Los asistentes tendrán la oportunidad de aprender de expertos en diferentes campos que les ayudarán a construir organizaciones más sólidas y a enfrentar los desafíos contemporáneos con una mentalidad innovadora. Este tipo de contenido asegura que cada participante obtenga herramientas valiosas para aplicar en sus respectivas organizaciones.

WOBI, a través de su plataforma, desarrollará un ambiente propicio para el networking, permitiendo a los ejecutivos conectarse no solo durante el evento, sino también en eventos exclusivos para miembros a lo largo del año. Este enfoque continúa fomentando relaciones significativas que trascienden el evento mismo, asegurando un impacto duradero en la comunidad empresarial.

Las experiencias compartidas por los asistentes quienes han participado en ediciones anteriores subrayan la importancia del WBF. Comentarios como “un evento que cambia la mentalidad” o “una fuente constante de inspiración” son comunes. Esto demuestra el valor que el evento genera, tanto a nivel individual como comunitario, resaltando su relevancia para los que desean mantenerse a la vanguardia en un entorno competitivo.

Con el lema “Trascender”, la celebración del 25º aniversario del World Business Forum México se perfila como un acontecimiento transformador en el ámbito empresarial. La relevancia de este foro se configura no solo por la calidad de los ponentes y los temas tratados, sino también por la posibilidad de formar parte de una comunidad que valora el aprendizaje compartido y la colaboración entre líderes.

Así, el World Business Forum 2026 no es solamente una oportunidad para recibir formación de líderes mundiales; es una invitación a ser parte de una estrategia de transformación que influye en el futuro de los negocios. Esta experiencia, tanto dentro como fuera del evento, promete brindar los conocimientos y conexiones necesarias para enfrentar los retos que el futuro presenta.