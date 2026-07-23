Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

España afrontará este viernes una jornada marcada por dos fenómenos meteorológicos muy contrastados: un descenso de las temperaturas en gran parte del territorio y la persistencia de un episodio de calor extremo en Andalucía y el sureste peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso rojo en Andalucía, donde se prevén registros superiores a los 44 ºC, especialmente en las comarcas almerienses del Valle de Almanzora y Los Vélez.

Al mismo tiempo, la aproximación de una dana favorecerá la aparición de tormentas, lluvias y granizo en el noroeste y zonas del este peninsular a partir del mediodía, configurando un panorama de elevada variabilidad meteorológica.

¿Cómo estará el clima para este viernes 24 de julio?

La principal situación de inestabilidad se concentrará en Galicia y Asturias, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos acompañados de chubascos y tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte y venir acompañados de granizo.

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También se prevén tormentas localmente intensas en Aragón y la Comunidad Valenciana, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento. En el valle del Ebro y zonas de Huesca, los fenómenos convectivos podrán ganar intensidad durante la tarde.

Zonas afectadas por tormentas y lluvias

Galicia : chubascos y tormentas localmente fuertes con granizo.

Asturias : tormentas intensas en áreas interiores.

Aragón : tormentas fuertes, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Comunidad Valenciana : tormentas en el interior de Valencia con posible extensión hacia el litoral.

Cantabria : probables chubascos y tormentas en el interior occidental.

Castilla y León: posibilidad de tormentas fuertes en el noroeste montañoso.

Viento, calima y nieblas

Además de las tormentas, se esperan varios fenómenos secundarios destacados:

Polvo en suspensión (calima): presente en gran parte de la mitad sureste peninsular, Baleares y Canarias.

Nieblas y brumas matinales: probables en Galicia, el Cantábrico, la fachada oriental y Baleares.

Vientos intensos: alisio fuerte en Canarias, con rachas muy fuertes en Lanzarote, Fuerteventura y zonas expuestas de otras islas.

Litoral sur peninsular: viento moderado del oeste con intervalos fuertes.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Nivel alto de incidencia

Andalucía, especialmente Almería.

Galicia.

Asturias.

Aragón.

Comunidad Valenciana.

Mallorca y zonas de Alborán.

Navarra (centro y Ribera del Ebro).

Nivel moderado de incidencia

Castilla y León.

Cantabria.

Castilla-La Mancha.

Cataluña.

Región de Murcia.

Baleares.

Canarias.

Zonas sin afectación significativa

Las condiciones más estables se darán en:

Comunidad de Madrid.

País Vasco.

La Rioja.

Extremadura.

Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas. Fuente: EFE.

En estas regiones predominarán los cielos poco nubosos o despejados, sin fenómenos meteorológicos adversos relevantes. Las temperaturas tenderán a descender o mantenerse estables, aunque el ambiente seguirá siendo cálido durante las horas centrales del día.

Calor extremo persistente: máximas superiores a los 44 ºC y noches tropicales

Aunque las temperaturas máximas bajarán en buena parte del país, el episodio de calor intenso continúa siendo el fenómeno más destacado. Andalucía seguirá registrando valores excepcionales, con más de 44 ºC en zonas de Almería.

Además, se superarán los:

40 ºC en áreas del sureste peninsular.

40 ºC en puntos de Alborán.

40 ºC en algunas zonas de Mallorca.

39-40 ºC en el valle del Ebro, Bajo Aragón y sectores del sistema Ibérico occidental.

39 ºC en el centro y la Ribera del Ebro en Navarra, pudiendo alcanzarse localmente los 40 ºC.

Las noches seguirán siendo especialmente cálidas. Amplias zonas del sureste peninsular y Baleares no bajarán de los 20 ºC, mientras que algunos sectores del litoral mediterráneo e interior del sureste podrían permanecer por encima de los 25 ºC durante la madrugada.

Las zonas más afectadas por el calor serán: