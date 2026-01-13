En esta noticia Los bancos centrales expresan “plena solidaridad” con Powell

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó este martes “cretino” al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo que “se irá pronto” apenas días después de que el Gobierno Federal abriera una investigación penal contra el economista, al que el magnate neoyorquino ha criticado repetidamente por su política monetaria.

“La semana pasada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó del 6 % por primera vez en muchos años, descendiendo muy rápidamente, y eso sin la ayuda de la Reserva Federal. Si contara con la ayuda de la Reserva Federal, sería más fácil. Pero ese inepto pronto se irá“, dijo Trump durante un discurso para subrayar los supuestos logros de su Administración en Detroit.

Estos comentarios llegan después de que el fin de semana Powell anunciara que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación en su contra por supuestas irregularidades en la renovación de la sede de la entidad en Washington.

También llega días antes de que Trump anuncie al sucesor de Powell entre crecientes dudas sobre la futura independencia de la entidad emisora a raíz de que el mandatario haya dicho que el próximo presidente de la Fed no debe estar “en desacuerdo” con sus opiniones en materia de política monetaria.

A su vez, durante el discurso pronunciado en el Detroit Economic Club, instó a seguir la lógica de que cuando los mercados financieros estén al alza deben recortarse los tipos de interés.

“Antes, cuando las cifras (de las bolsas) eran buenas, los tipos de interés bajaban. Cuando los resultados eran positivos, el mercado se disparaba”, aseguró hoy Trump durante un discurso pronunciado en el Detroit Economic Club.

“Así es como vamos a lograrlo de nuevo. Esa es la forma tradicional. Esa es la forma correcta. Hoy en día, si se anuncian cifras excelentes (en los mercados financieros), suben los tipos de interés para intentar frenar el crecimiento, de modo que nunca se produce la recuperación que debería haber”, añadió el republicano.

Trump se refería, en líneas generales, al hecho de que los mercados recientemente respondieron con caídas moderadas tras conocer datos macroeconómicos positivos ante la posibilidad de que eso frene el ciclo de bajada de tipos iniciado en septiembre de 2024 y debido a lo que para algunos economistas es la “adicción” de los mercados al “dinero gratis”.

Fuente: Bloomberg Al Drago

Se cree que Trump anunciará este mismo mes a su candidato para sustituir a Powell, cuyo mandato expira en mayo, y entre los principales candidatos para sustituirlo se cuentan su actual asesor económico, Kevin Hasset, y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh.

Trump ha llegado a asegurar que EE.UU. debería tener unas tasas (actualmente en una horquilla entre el 3,5 % y el 3.75 %) tres puntos porcentuales más bajas.

Los bancos centrales expresan “plena solidaridad” con Powell

Gobernadores de bancos centrales de 11 instituciones emitieron el martes una declaración en la que señalaron que “ se mantienen en plena solidaridad con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell ”, quien ha sido blanco de reiterados ataques por parte de la administración de Donald Trump.

“La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a los que servimos”, indicó el comunicado.

Entre los firmantes figuran la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde; el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey; el titular del Banco de Canadá, Tiff Macklem; y Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Lagarde firmó en representación del BCE y también de los 21 bancos centrales nacionales que integran la zona del euro.