Un dólar más débil, el oro y la plata al alza y la volatilidad financiera marcaron el inicio de 2026 en los mercados, en medio del regreso del presidente Donald Trump a la agenda política de Estados Unidos. Sin embargo, los inversionistas en Wall Street no cambiaron su estrategia y mantienen su visión en sectores clave como la tecnología e Inteligencia Artificial (IA).

Trump es conocido por emitir decisiones controversiales y este año no fue la excepción -como las acciones militares en Venezuela, posibilidad de activar las mismas operaciones en Groenlandia e Irán y la demanda al presidente de la Fed- analistas coinciden en que el mercado aprendió a filtrar el “ruido” y a evitar reacciones que afectaran en el mediano plazo.

“Los inversionistas deberían mantener la mirada en el objetivo: los titulares del fin de semana no son una razón suficiente para reducir la exposición a activos de riesgo”, dijo Ajay Rajadhyaksha, analista en Barclays.

En 2025, la política arancelaria de Trump generó una caída de casi 9% en el dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg. Este movimiento generó que las divisas de países emergentes registraran niveles mínimos no vistos por lo menos en el último año, como fue el caso del peso mexicano.

De la controversia a Trump

Para Gustavo Fuentes, analista de bolsa independiente, no hay un tema de incertidumbre. Por el contrario, la administración de Trump “pone en la agenda temas de interés”. Y, en particular, sobre la demanda a Powell, destaca la falta de eficiencia en la administración de los últimos dos banqueros centrales.

“Probablemente no sea del gusto de todos”, dijo en entrevista. “La reacción tardía ante el tema inflacionario le ha dado a Donald Trump el punto de apoyo para criticar desde el primer día de su actual administración, la gestión de Powell”.

El rally en el precio de los metales suele detonarse por un incremento en la percepción del riesgo y, aunque los escenarios económicos contemplan este elemento, Barclays dice que el incremento en el precio del oro y la plata es resultado de un mercado alcista “de varios años”.

“El oro atraviesa un mercado alcista de varios años, mientras que el movimiento del dólar y la caída de los futuros accionarios se asemejan al de los bonos: negativos, pero contenidos. Creemos que las instituciones resistirán, y los mercados financieros parecen compartir esa visión”.

De la IA a otros sectores

Aunque en las últimas semanas, el tema de la IA parece no estar presente, analistas como UBS, J.P. Morgan y Barclays lo mantienen entre sus sectores preferidos. Hasta el cierre de 2025, el gasto de los líderes del sector, como Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle y Nvidia, representó casi el 25% del capex total del mercado estadounidense.

“La adopción de la IA se está extendiendo por toda la economía, y los consumidores lideran el camino”, se lee en un documento de J.P. Morgan. “Las empresas avanzan más lentamente, pero creemos que la adopción continuará”.

Jacobo Rodríguez, consultor financiero en Roga Capital, coincidió en que el sector tecnológico sigue siendo uno de los “más relevantes” para invertir, pero advirtió que tiene un mayor riesgo. En el mismo sentido, dijo que el sector de consumo básico “es muy interesante” ya que resulta defensivo ante los eventos que están sucediendo.

“Desde el año pasado hemos observado cierta rotación pasando de activos de mayor riesgo como el sector tecnológico a sectores más defensivos como el de salud, financiero y consumo. Creo que este año esa rotación será más visible a medida que los factores de riesgo se van acumulando”, explicó.

Aunque no todo es un escenario optimista, los especialistas alertan de que existen límites. Barclays explica que una acción militar en Groenlandia “sería un evento sísmico” ya que los inversionistas no pasarían de largo un conflicto abierto entre dos naciones de la OTAN. Además de que, aunque Trump habla de operaciones militares en Irán, también lo hace sobre negociar.